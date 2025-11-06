Film, ki je kritika iranskega režima

Zlato palmo na prestižnem filmskem festivalu v Cannesu je iranski režiser Jafar Panahi letošnjega maja končno res prejel v živo, saj so mu pred tem večino številnih priznanj in nagrad, katerih je bil deležen na vseh najvažnejših evropskih festivalih, izročili na daljavo.

Disidentski režiser, prijatelj in sodelavec pokojnega Abbasa Kiarostamija, je bil celih petnajst let zaprt v Iranu. Kar nekaj let je preživel za zapahi, preostali čas pa doma, kjer pa so mu oblasti zaradi njegove odprte kritike do iranske politike prepovedale zapustiti državo. Tudi zlatega medveda za film Taxi Teheran in srebrnega leva za delo Brez medvedov so mu leta 2015 in 2022 podelili šele naknadno v Iranu.

Protagonist najnovejšega filma, ki ima na italijanskem tržišču naslov Un semplice incidente, je Eghbal. Slednji nekega večera pelje v avtu nosečo ženo in hčerko. Tedaj je že noč oziroma tema, ko nehote med vožnjo zbije psa. Nesreča poškoduje motor vozila in družinski oče, če želi naprej, mora zaprositi za pomoč mehanika. V naselju živi Vahid, strokovnjak, ki nosi v sebi skrito resnico.

Vahid je bil do nedavnega politični zapornik. Pri Eghbalovih korakih prepozna nepozaben zvok umetne noge enega od mučiteljev. V letih, ki jih je prebil v zaporu, je Vahida mučil tajni agent z enako protezo na isti nogi. S tem, da ga je tepel, mu je za vselej pokvaril ledvice.

Vahid zato Eghbala ugrabi z namenom, da ga bo živega zakopal. A v njem se pojavi hud dvom, saj Eghbal proglaša svojo nedolžnost in Vahid v resnici ni nikoli videl mučiteljevega obraza. Dejansko ne ve, ali je to res ista oseba. Edini način, da lahko prepozna svojega rablja, je ta, da pokliče na pomoč ostale tovariše, s katerimi je bil zaprt v ječi.

Zgodbe vsakega od sozapornikov, ki so podobno kot Vahid pretrpeli krivice represivnega režima, se med seboj prepletajo. Vsi si želijo maščevanja, a nihče ni prepričan, da je Eghbal resnično tisti tajni agent, ki jih je tako nečloveško mučil.

Tudi s svojim zadnjim filmom se je Jafar Panahi uprl režimu in ponovno poskrbel za neprikrito kritiko iranskega režima. Iga

Un semplice incidente

Države: Iran, Francija in Luksemburg, 2025

Režija: Jafar Panahi

Igrajo: Enrahim Azizi, Mariam Afshari, Vahid Mobasseri