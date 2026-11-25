Film Šolsko leto tržaške režiserke Laure Samani je med finalisti za evropsko nagrado občinstva lux 2027. V Trstu posneti film, ki ga je režiserka povzela po romanu Un anno di scuola Gianija Stuparciha, se za evropsko filmsko nagrado poteguje v imenitni družbi. Strokovna žirija je ob njenem izbrala še filme Nenadoma, ki ga je režiral Ryusuke Hamaguchi, Calle Malaga v režiji Maryam Touzani, Očetnjava v režiji Pawla Pawlikowskega in How to Divorce During the War Andriusa Blaževičiusa.

Evropski parlament je nagrado ustanovil leta 2007, da bi pomagal distribuirati kakovostne filme iz EU, ki odražajo kulturno raznolikost v Evropi in širše ter se dotikajo tem, kot so človekovo dostojanstvo, enakost, nediskriminacija, vključevanje, pravica. Podpredsednica Evropskega parlamenta Sabine Verheyen je ob današnji razglasitvi finalistov v Evropskem parlamentu v Strasbourgu spomnila, da je nagrada občinstva lux v 20 letih prehodila dolgo pot. Tudi letošnji izbor je po njenih besedah odličen, »poln evropskih zgodb, ki se nas dotaknejo in nam omogočijo, da na naš skupni kontinent pogledamo z drugačnimi očmi«.

Šolsko leto Laure Samani pripoveduje o dekletu po imenu Fred, ki se iz Švedske preseli v Italijo, ker je njen oče sprejel novo službo v Trstu. Vpiše se v zadnji letnik tehnične srednje šole, kjer je edino dekle v razredu. Hitro postane središče pozornosti, zlasti za tri prijatelje, katerih prijateljstvo je zaradi prišlekinje na preizkušnji.Vseh pet finalistov si bo mogoče v prihodnjih mesecih ogledati v kinematografih po celotni Evropski uniji, že od danes pa je moč zanje glasovati prek povezave https://lux-award.europarl.europa.eu/en.