Ob petnajsti obletnici ustanovitve bo eden najpopularnejših umetniških in rokodelskih sejmov v Sloveniji prvič gostoval v Trstu, tokrat v prostorih gledališkega foajeja. V soboto, 28. novembra, od 12. do 20. ure bo v Kulturnem domu na pobudo Slovenskega stalnega gledališča potekala razstava in prodaja unikatnih izdelkov sejma ARTish, ki ponuja keramike, nakit, oblačila, modne dodatke, ilustracije, kozmetiko, dekoracije za dom.

ARTish je svojo zgodbo začel decembra 2011, ko je v zapuščenem podhodu Ajdovščina v Ljubljani prvič zaživel štiridnevni ustvarjalni festival. Zamisel njegove ustanoviteljice in idejne vodje Erike Felicijan je bila preprosta, a srčna: ustvariti prostor, kjer se srečujejo umetniki, oblikovalci, rokodelci in ljubitelji unikatnega ustvarjanja, izmenjujejo ideje, se povezujejo ter svoja avtorska dela predstavljajo širši javnosti.Iz majhne, pogumne pobude je skozi leta zrasla prepoznavna ustvarjalna platforma, ki je povezala stotine slovenskih in tujih ustvarjalcev ter obiskovalcem približala svet avtorskega oblikovanja, umetnosti in rokodelstva. Sejem je gostoval na različnih ljubljanskih prizoriščih (foto Artish/ Klara Šulek), svojo ustvarjalno energijo pa ponesel tudi v druge kraje po Sloveniji.

Z gostovanjem v tržaškem gledališču piše ARTish novo poglavje svoje zgodbe. Ta obisk pa ima za ustanoviteljico Eriko Felicijan še poseben pomen, saj je z gledališčem povezana tudi družinska zgodovina. Njen dedek, Franjo Felicijan, je avtor 12.000 unikatnih keramičnih ploščic, s katerimi so prekrite stene Kulturnega doma v Trstu. Tako se ustvarjalna pot ARTisha na poseben način prepleta z družinsko dediščino, kulturnim spominom in povezovanjem slovenskega prostora. ARTish ni zgolj prodajno-razstavni sejem, temveč prostor povezovanja, navdiha in pristnih srečanj, zagotavljajo prireditelji. Njegovo poslanstvo ostaja enako kot na začetku: podpirati neodvisne ustvarjalce, približevati umetnost ljudem, dokazovati, da imajo unikatnost, ročno delo in ustvarjalnost posebno vrednost.