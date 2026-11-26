Asghar Farhadi se je tokrat s filmom Storie parallele (Parallel Tales) posvetil zgodbi, ki je nadvse aktualna, saj pripoveduje o opazovanju in doživljanju življenj drugih ljudi.

Pisateljica Sylvie, že priletna, osivela intelektualka, ne uspe prebroditi hude ustvarjalne krize, ki ji preprečuje, da bi izdala novi roman. Njena založnica ji že dolgo zavrača vse ideje in predloge.

V izoliranem življenju, v katero se je zatekla že pred časom, najde rešitev v daljnogledu, ki ji omogoča skrivno opazovanje sosedov in njihovega življenja. V stanovanju v palači na drugi stani ceste se dogaja marsikaj zanimivega, saj je v njem studio, v katerem brata in njuna sodelavka sinhronizirajo animirane filme. Sylvie seveda vsega tega ne ve, zato si na podlagi opazovanja in bujne domišljije ustvarja povsem svojo zgodbo.

Nekega dne na njen dom pride Adam, mladi brezdomec, ki je v metroju preprečil krajo denarnice Sylvijini hčerki. Mlada ženska se mu za to oddolži tako, da mu ponudi službo pomočnika v materinem domu. Adam se kljub začetnim težavam naposled znajde, sprejme ga tudi priletna gospa. Ob vsakodnevnih opravilih in nalogah se Adam skrivaj navduši nad opazovanjem vsakdana sosedov, pri čemer gre tudi nekoliko dlje – vse do trenutka, ko njegova domišljija preraste v patologijo. Posledice tega privedejo celo do tragedije ...

Triler iranskega režiserja Asghara Farhadija je zgodba, ki si jo je dvakratni oskarjev nagrajenec zamislil kot nekakšno predelavo Dekaloga šest izjemnega poljskega režiserja Krzysztofa Kieślowskega. Farhadi je film sprva želel posneti v New Yorku, kmalu pa je ugotovil, da zgodba bolj sodi na evropska tla, zato ga je v celoti postavil v Pariz.

Protagonistka celovečerca je znova izjemna Isabelle Huppert, ki pa kljub dobremu nastopu še vedno očarljivega Vincenta Cassela ne uspe prepričljivo pripeljati zgodbe do konca več kot dve uri trajajočega filma.

Asghar Farhadi je kot poseben poklon delu Krzysztofa Kieślowskega uporabil zvočno kuliso njegovega življenjskega prijatelja in dolgoletnega sodelavca Zbigniewa Preisnerja, ki je poskrbel za glasbo v izvirnem Dekalogu, posnetem pred skoraj štiridesetimi leti.