Film o malih ljudeh in preprostih stvareh

Japonski kandidat za tujejezičnega oskarja je letos film Perfect days (Popolni dnevi) nemškega režiserja Wima Wendersa. Eden največjih evropskih filmskih avtorjev se je namreč vrnil v Tokio in tam posnel zgodbo o malih ljudeh in preprostih stvareh.

Protagonist je Hirayama. Njegovo življenje sledi rutini. Živi v skromnem stanovanju, polnem starih kaset, knjig in fotografij. Njegovi dnevi potekajo po mirnem in ustaljenem ritmu: zjutraj vstane, zloži odejo in blazino v kot, zalije bonsaje, rastlinicam se vsakič nasmehne, pristriže si brke, na hitro si umije zobe in obraz ter seže po kavi, ki jo dan za dnem kupi v avtomatu pred hišo. V modrem kombinezonu sede nato za volan in se s kombijem zapelje do mesta. Zarana, ko pred njim nad Tokiom sonce šele vzhaja, posluša glasbo Louja Reeda, Patti Smith, Nine Simone, dokler ne dospe do cilja – do javnih stranišč, ki jih od ponedeljka do sobote z velikim trudom čisti.

Hirayama živi samotarsko življenje, pa čeprav je do vseh karseda prijazen in vselej nasmejan. O njegovi preteklosti vemo bolj malo, pa čeprav nam knjige, ki jih bere, slike, ki jih fotografira, in glasba, ki jo posluša, sugerirajo marsikaj o njem. V pomoč so nam tudi nekatera njegova srečanja in prihod mlade nečakinje, ki se po prepiru z mamo zateče k navidez revnemu stricu, pa čeprav jo kasneje pride iskat mati, Hirayamova sestra, v družbi šoferja in s temno limuzino.

Po mnenju nekaterih je film Perfect days (Popolni dnevi) najboljše Wendersovo delo. Ta ocena je morda nekoliko pretirana, je pa res, da je zadnji režiserjev celovečerec, ki je osrednjemu junaku in japonskemu zvezdniku Kojiju Yakushu v Cannesu prinesel zlato palmo za najboljšo moško vlogo, izreden film. Iz njega veje svojevrstna poezija, gledalec pa ga bo doživel tudi kot občutljivo himno preprostemu življenju in harmoniji, ki sta značilna za japonsko kulturo.

Po ogledu filma se bomo z mislijo vračali k videnemu tudi kasneje, ko bomo že doma, zatopljeni v vsakdanjih opravilih ... Zavedeli se bomo, koliko odvečnega imamo pri sebi. Morda pa se bo še komu pripetilo, da se mu bo odnos do sveta nekoliko spremenil.

Perfect days (Popolni dnevi)

Država: Japonska, 2023

Režija: Wim Wenders

Igrajo: Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano in Aoi Yamada