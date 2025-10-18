Film o odporu koroških Slovencev proti nacistični diktaturi

Na avstrijskem Koroškem - v Globasnici in okoliških gozdovih - so začeli s snemanjem celovečernega igranega filma Mila/Marija režiserke in scenaristke Andrine Mračnikar, ki tematizira zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Gre za prvi celovečerni film s tematiko odporniškega gibanja v Avstriji v času druge svetovne vojne. Film bodo predvidoma prihodnje leto vrteli v Avstriji in Sloveniji.

Kraj dogajanja novega filma Andrine Mračnikar - med drugim avtorice dokumentarca Izginjanje - je vas na avstrijskem Koroškem, čas pa leto 1943. 19-letna Mila se skupaj z bratom Hanzijem pridruži partizanom, ki se v zavetju gozdov bojujejo proti nacistom. Mila kmalu prevzame vodenje odporniške enote in se znajde pred odločitvami o življenju in smrti. Ko se po osvoboditvi vrne domov in želi začeti novo življenje, se Mila znova znajde pred vprašanjem odpora ali prilagoditve, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Snemanje bo na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji potekalo do sredine novembra.

Dragocen opomnik svobode

»S filmom Mila/Marija želim posneti prvi celovečerni film, ki se posveča zgodovini slovenske narodne skupnosti in odporu koroških partizanov proti nacizmu. Gre tudi za osebno pomemben projekt, saj je zgodba koroških Slovencev in protifašističnega odpora del moje družinske zgodovine. Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja in so hkrati čustveno močni, formalno dosledni ter pogumni,» so besede Andrine Mračnikar navedli pri SFC.

Film nastaja v koprodukciji slovenske produkcijske hiše Vertigo in njenih producentov Danijela Hočevarja in Katje Lenarčič, produkcijske hiše Amour Fou iz Avstrije ter njenih producentov Alexandra Dumreicher-Ivanceanuja in Bady Minck ter Indigo View iz Grčije s producentko Joano Davi.

Slovenska producenta sta ob prvi klapi povedala, da ne gre le za intimno zgodbo mlade ženske, ki je v težkih razmerah postavljena pred nemogoče odločitve, ampak film tudi v zgodovinskem kontekstu ohranja pomemben del kolektivnega spomina. »V luči današnjih razmer, ko po svetu znova naraščata nestrpnost in moč avtoritete, glasovi manjšine pa se vse pogosteje znajdejo pod pritiskom, film služi kot dragocen opomnik svobode, solidarnosti ter osebnega in državljanskega poguma,» so povzeli njune besede pri SFC.

Avstrijska producenta sta dodala, da film osvetljuje pomemben del zgodovine avstrijske Koroške, Avstrije, Slovenije in Evrope ter trdovraten odpor tisoče žensk in moških proti nacističnemu režimu. »Film se odvija na Koroškem, kjer slovensko govoreče prebivalstvo živi že stoletja. Po letu 1938, ko je Hitler prevzel oblast v Avstriji, so se diskriminacija in deportacije številnih slovenskih družin drastično povečale. Hkrati so avstrijski partizani in partizanke organizirali močan odpor, vendar njihova zgodba, ki je zgodba borcev za svobodo in med katerimi je bilo veliko žensk, še nikoli ni bila prikazana na filmskem platnu. Film Mila/ Marija bo njihovo zgodbo tako predstavil avstrijskemu, slovenskemu in mednarodnemu občinstvu.«