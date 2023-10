Film o preteklosti, razmislek o sedanjosti

Celovečerni film Žena Čajkovskega ruskega režiserja Kirilla Serebrennikova je meseca maja končno omogočil avtorju, rojenemu v Rostovu na Donu, da se je udeležil festivala v Cannesu, na katerem so njegove filme predvajali že v preteklosti, a mu ni bilo dotlej nikoli dano, da bi se izkrcal na francoski obali.

Serebrennikov, ki danes, po dveletnem zaprtju v domovini, živi med Francijo in Nemčijo, je znova ujel v kamero do nedavnega nepoznano zgodbo o skladatelju Petru Iljiču Čajkovskem. Prvič je o njegovi nesrečni ljubezenski zgodbi spregovoril Ken Russell v filmu The Music Lovers, ki pa se je je lotil na dokaj samosvoj način.

Serebrennikov je maja v Cannesu svojo filmsko pripoved predstavil v živo, a tudi tokrat ni šlo brez polemik. Proti njegovi prisotnosti na evropskem festivalu se je najprej izrekla skupina ukrajinskih intelektualcev, na tiskovni konferenci pa se je ob njegovo udeležbo obregnila gruzijska novinarka; razlog njenega protesta je bilo dejstvo, da je snemanje Serebrennikovega filma omogočil tudi denarni prispevek ruskega mogotca Romana Abramoviča, od nekdaj Putinovega podpornika. Kljub vsemu temu pa je bila zgodba o Čajkovskem premierno prikazana v Cannesu in je od danes na ogled tudi v italijanskih kinodvoranah.

V središču filmske pripovedi je odnos, ki ga je genialni glasbenik imel z Antonino Ivanovno Miljukovo. Bodočo ženo je Čajkovski spoznal na večeru pri bogati družini mecenov. Antonina Ivanovna mu je zelo odkrito razodela svojo ljubezen; kljub začetnemu obotavljanju se je Peter Iljič nazadnje odločil in se z njo poročil. Že od vsega začetka je bilo jasno, da njuna zveza ne bo srečna, toda Antonina Ivanovna se ni dala in je do zadnjega ostala poročena s skladateljem. Preizkušenj za njun zakon je bilo veliko predvsem zaradi okoliščine – kakor v filmu razlaga tudi sam režiser –, da je bil Čajkovski homoseksualec. Rusija tega takrat ni sprejemala, kakor ne sprejema niti danes.

Serebrennikov film Žena Čajkovskega pripoveduje o preteklem času zato, da bi gledalca spodbudil k razmisleku o sedanjosti.

Žena Čajkovskega

Država: Rusija, Francija, Švedska, 2022

Režija: Kirill Serebrennikov

Igrajo: Alyona Mikhailova, Miron Fedorov in Odin Lund Biron