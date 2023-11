Filmsko soočanje z legendo

Sanje, ki jih je Stanley Kubrick zasledoval vrsto let, je končno uresničil drug britanski mojster, Ridley Scott in pri tem omogočil Napoleonu, da si je zagotovil mogočno filmsko razsežnost.

Francoski cesar, ki ga tokrat pooseblja izredni, z oskarjem že nagrajeni Joaquin Phoenix (za glavno vlogo v filmu Joker), je spektakularen akcijski celovečerec, ki opisuje razburkani vzpon in padec slavnega vojaškega vodje, od časa francoske revolucije, leta 1789, do njegove smrti.

Ob veličastnem zgodovinskem ozadju se delo poglobi v Napoleonov neutrudljivi boj za oblast skozi prizmo nepotešljivega in kompliciranega čustvenega razmerja z Josephine. To je gotovo bila največja Napoleonova ljubezen, ženska, ki je bila tudi njegova prva soproga in za katero je bil Bonaparte pripravljen na vse.

Režiser Ridley Scott v filmu uspe dodobra preplesti komplicirano sentimentalno zvezo in vse prekanjene vojaške in politične taktike, s katerimi je ambiciozni Napoleon dosegel oblast in slavo. Prav celovečerec britanskega avtorja je pri tem omogočil realizacijo nekaterih izmed najbolj silovitih bojnih prizorov, kar jih je bilo do danes mogoče videti na velikem platnu.

Film, ki ga je ameriški režiser posnel skoraj v celoti na Malti, je tako popotovanje v legendo: od Napoleonovih začetkov do njegovega vzpona, vse do padca s posebnim poudarkom na njegovem ljubezenskem razmerju z Josephine, ki jo pooseblja prepričljiva Vanessa Kirby.

Skoraj dvesto milijonov dolarjev drag film pa predstavlja tudi ponovno poklicno snidenje Ridleya Scotta z Joaquinov Phoenixom, s katerim sta že delala pred triindvajsetimi leti v drugem kolosalu Gladiator. Prav štiriinosemdesetletni režiser je pred nedavni priznal, da je svoj začetni scenarij za film Napoleon napisal na novo in ga pri tem sešil na kožo osrednjemu junaku filma. Kot je sam dejal, je Phoenix izredna dodana vrednost filma, s katero pa se moraš lotiti povsem drugačne metode dela.

Napoleon

Država: ZDA, Velika Britanija 2023

Režija: Ridley Scott

Igrajo: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby in Tahar Rahim