Flores musicae s trubadurji

Po dolgem pričakovanju se danes vrača festival Flores musicae, ki na območju Nove Gorice in Goriških brd gosti najpomembnejše izvajalce srednjeveške in renesančne glasbe v svetovnem merilu. Letošnja enajsta edicija, vedno v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica, bo potekala do nedelje, 3. oktobra, in nas bo tudi tokrat razvajala z raznoliko ponudbo.

Umetniški vodja Bor Zuljan si je letošnji program zamislil kot poklon Danteju Alighieriju ob 700. obletnici pesnikove smrti, zato je temu primerno postavil v ospredje figuro trubadurja. Ti pesniki oz. pevci, ki so v kultiviranem jeziku opevali ljubezen ali komentirali družbeno-politično dogajanje, so se prvič pojavili na jugu Francije na prehodu iz 11. v 12. stoletje. S svojimi pretanjenimi oblikami so pomembno vplivali na razvoj evropskega pesništva, manj znano pa je, da imajo velik pomen tudi znotraj zgodovine glasbe, saj so svoje stvaritve večkrat podajali s pomočjo glasbe.

Sam Dante je v svojih delih analiziral, komentiral in posnemal trubadurske pesmi, nekatere predstavnike t. i. viteške lirike pa celo opisal na svojem namišljenem popotovanju po onstranstvu v Božanski komediji. Žal se je njihova glasbena zapuščina ohranila v nepopolni obliki, zato si je festival Flores musicae zadal nalogo, da figuro pesnika-pevca raziskuje v različnih časovnih, geografskih in kulturnih kontekstih.

Prva dva koncerta (28. in 30. septembra) bo tako oblikoval slovenski kantavtor Iztok Mlakar v sodelovanju z Davidom Šuligojem. Koncerta v Mestni galeriji v Novi Gorici sta že razprodana.

V petek, 1. oktobra, bo sledil skok v 12. in 13. stoletje, saj bomo na slikovitem ozadju vile Vipolže lahko prisluhnili izvirnim besedilom in napevom provansalskih trubadurjev. Med temi gre izpostaviti Bertrana de Borna (okr. 1140–1215), ki ga je Dante Alighieri zaradi političnih spletk na angleškem dvoru postavil na dno pekla, kjer kot strahovita prikazen večno tava s svojo odsekano glavo v rokah. Njegova dela bo poustvarila francoska pevka in raziskovalka Anne Azéma, ki velja za vodilno izvedenko na področju srednjeveške francoske glasbe. Koncert je nastal v sodelovanju s skupino Dramsam, zato bo njeno izvedbo spremljal tržaški lutnjist Fabio Accurso.

V soboto, 2. oktobra, bo v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu nastopil duo Moirai in predstavil uvodni spev v nordijsko pesnitev Edda. Duo sestavljata švicarska pevka in harfistka Hanna Marti ter ameriška flavtistka Mara Winter: izvajalki sta si postavili skoraj nemogočo nalogo, da na podlagi skopih podatkov rekonstruirata glasbeno podajanje antičnih germanskih legend o stvarjenju sveta, njegovem zatonu in prerojenju. Pri tem se spremljata na pozabljena glasbila, kot so šeststrunska srednjeveška harfa in koščene flavte. Obeta se nedvomno sugestivna izvedba, saj je bilo omenjeno izročilo zbrano v 13. stoletju, torej za časa Dantejevega življenja, vendar je kasneje navdihovalo nove glasbene in literarne predelave – le pomislimo na Richarda Wagnerja in J.R.R. Tolkiena!

Zadnji koncert bo veličasten zaključek izredno zanimive edicije. V nedeljo, 3. oktobra, bo v veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici nastopila pevka s kristalno čistim sopranom, to je čudovita Emma Kirkby. Angleška sopranistka je v svoji petdesetletni karieri oživila številna renesančna in baročna dela, tako da danes upravičeno velja za nepogrešljivo predstavnico historično izvajalne prakse. Na novogoriškem koncertu bo predstavila skladbe, ki sta jih skladatelja John Dowland (1563–1626) in John Danyel (1564–1626) ustvarila na dvoru angleške kraljice Elizabete I. Njune pesmi o neuslišani ljubezni in bivanjski stiski so izraz tiste melanholije, ki prežema Shakespearovo tragedijo Hamlet. To ni slučaj, saj je bila melanholija takrat v modi med angleškimi intelektualci. Ob Emmi Kirkby bo nastopil tudi Bor Zuljan: njegova komaj izdana zgoščenka za založbo Arcana (Outhere music), na kateri so zbrana Dowlandova dela za lutnjo, je v zadnjih mesecih doživela izjemen uspeh, kar ga postavlja za idealnega sogovornika sloviti angleški interpretki.

Festival financirata Ministrstvo za kulturo in MONG. Vredno je izpostaviti, da imajo vsi omenjeni koncerti (z izjemo že razprodanega Iztoka Mlakarja) prost vstop. Ne samo: v petek in soboto je uro pred koncertom možen tudi voden ogled vile Vipolže in cerkve sv. Mihaela v Šmihelu. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani www.kulturnidom-ng.si.