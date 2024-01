Frankenstein v uspeli Lanthimosovi različici

Po zlatem levu, ki ga je najnovejše delo Yorgosa Lanthimosa, Nesrečna bitja, prejelo na beneški mostri, in dveh zlatih globusih, se bo 10. marca film kosal za kar enajst oskarjevih nagrad, saj si je po celovečercu Oppenheimer prislužil največ nominacij.

Znanstvenofantastična zgodba, ki je že teden dni na ogled v slovenskih filmskih dvoranah in od danes tudi v Italiji, pripoveduje o Belli.

Bella Baxter, igra jo spet izredna Emma Stone, se osvobojena predsodkov svojega časa zavzema za žensko emancipacijo in svobodo. Satirična različica Frankensteina 21. stoletja pripoveduje o lepem, mladem dekletu, ki ga po prezgodnji in nasilni smrti obudi k življenju genialni in ekscentrični dr. Godwin Baxter.

Dr. Godwina pooseblja prepričljivi Willem Dafoe, že ostareli in premeteni znanstvenik, ki si ne postavlja etičnih dvomov in mu naposled uspe izumiti svojevrstno bitje, ki zasleduje popolno emancipacijo in svobodo.

Nori znanstvenik »God« je pred leti iz reke potegnil truplo mlade samomorilke. Z lucifersko znanostjo je lepo dekle obudil od mrtvih in ji v lobanjo vstavil možgane njenega še nerojenega otroka. Tako se je začelo novo življenje Belle: odrasle ženske z možgani dojenčka ...

Dr. Baxter je dolgolaso dekle zaupal asistentu Maxu McCandlesu, s katerim je v Londonu viktorijanske dobe sodeloval pri pomembnem projektu. A Bella si pri odraščanju želi svobode, novih izkušenj in spoznanj, zaradi česar pobegne na razburljivo pustolovščino z razuzdanim odvetnikom Duncanom Wedderburnom. Z njim se odpravi na dolgo potovanje, ki jo pelje od Lizbone do Egipta, Marseilla, Pariza in spet v London, kjer naposled sprejme začetno idejo poroke z Maxom. Vmes se dekletu pripeti marsikaj in tako kot že v istoimenskem romanu Alasdaira Graya tudi v filmu privre na dan Bellino iskanje zelo svobodnega doživljanja spolnosti.

Posneta s kadri, ki spominjajo na Escherjeve slike, in dialogi, ki se opirajo na dela Voltaira in Julesa Verna, je temačna pravljica danes najbolj znamenitega grškega režiserja nabita z literarnimi in umetniškimi navdihi. Kljub temu pa si avtor prizadeva, da bi ostal čimbolj enostaven in popularen.

Poor things (Nesrečna bitja)

Država: Velika Britanija, ZDA in Irska, 2023

Režija: Yorgos Lanthimos

Igrajo: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef in Willem Dafoe