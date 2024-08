Ganljiva vojna drama za slovo od zvezdnikov

Eden zadnjih filmov izrednega ameriškega igralca Williama Hurta in zadnji film, v katerem sta nastopila tako oskarjev nagrajenec Christopher Plummer kot tudi Peter Fonda, član legendarne hollywoodske družine, je tudi celovečerec, s katerim se je Todd Robinson vrnil v srž ameriških šestdesetih let in v čas vojne v Vietnamu.

Delo, že pred štirimi leti posneto med Atlanto in Tajsko, ki pa so ga v Italiji zaradi epidemije covida-19 distribuirali šele letos, pripoveduje o Williamu H. Pitsenbargerju, vojnem heroju, ki je bil po poklicu zdravnik, a tudi padalec. Rešil je več kot 60 ljudi, preden bi padel v najbolj krvavi bitki vietnamske vojne. Pitsenbarger, kot opisuje Robinsonov celovečerec, je imel priložnost, da bi se rešil in pobegnil s helikopterjem, a je ostal in skušal pomagati vsem vojakom, ki so tam obtičali. Na koncu ga je ubil sovražnikov strel in tako je za svoje tovariše žrtvoval življenje. Za pogumna junaška dejanja je bil Pitsenbarger nagrajen z najvišjimi vojaškimi častmi, kar jih je lahko deležen ameriški vojak. Preden pa bi jih dobil, so mu jih odvzeli - iz neznanih, očitno političnih razlogov.

Razburljiva in ganljiva vojna drama pripoveduje resnično zgodbo o po smrti odlikovanem heroju. Pri oblikovanju pripovedi je Robinson izbral dve časovni razdobji. Prvo je postavljeno v leto 1966, ko je med eno najbolj trpkih bitk v Vietnamu prišlo do pokola, drugi del pa se odvija v letu 1999, triintrideset let kasneje, ko Scottu Huffmanu, odvetniku Pentagona, zaupajo nalogo, da razišče razloge, zaradi katerih so Pitsenbargerju zavrnili odlikovanje. Za njegovo posmrtno priznanje se poteguje Thomas Tulley, veteran in velik prijatelj umrlega heroja, ki je z njim preživel dolge mesece v Vietnamu in mu je zato jasno, v kolikšni meri se je pokojni vojak žrtvoval. Hkrati pa se za odlikovanje potegujeta tudi Williamova starša, Alice in Frank Pitsenbarger, ki se želita tako pokloniti sinovemu spominu.

Odvetnik Huffmann se sprva skuša znebiti te naloge, ker se mu stvar ne zdi dovolj zanimiva, s časom pa se tudi sam prepriča, da velja poskusiti in pri tem odkrije cel kup zamolčanih resnic. Iga

Era mio figlio

Država: ZDA, 2020

Režija: Todd Robinson

Igrajo: Sebastian Stan, Alison Sudol, Asher Miles, Peter Fonda, William Hurt in Christopher Plummer