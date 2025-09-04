Glas tisočih otrok, ubitih v Gazi

Na rdečo preprogo beneškega festivala so včeraj malo Hind Rajab naposled vzeli s sabo, pa čeprav so jo do Benetk ponesli na fotografiji, ker je šestletno dekletce umrlo konec januarja 2024. Filmska ekipa, režiserka, igralci a tudi izvršna producenta Joaquin Phoenix in Rooney Mara, ki sta (s prijateljem Bradom Pittom) podprla film, je želela, da osrednji junakinji neverjetne tragedije zaploskajo tudi na beneški Mostri.

Zgodba male Hind je januarja pred skoraj dvema letoma hudo prizadela svetovno javnost, tunizijska režiserka pa se je naposled odločila, da bo tistemu nečloveškemu dogodku posvetila svoj nov film.

Da gre za trpko zgodbo, je bilo jasno že julija, na dan predstavitve sporeda beneškega festivala, ko je vidno ganjeni direktor Alberto Barbera javil, da se bo za zlatega leva letos potegoval tudi film o nesrečnem dekletcu.

Uro in pol trajajoči zgodbi sledimo iz urada, kjer prejemajo telefonske klice v sili in prošnje za pomoč operativci Rdečega polmeseca. Ob številnih klicih dospe tudi tisti petnajstletne Lajan Hamadeh. Ko sprašuje za pomoč, je zaprta v avtu z mlajšo sestrično. Ob njiju ležijo trupla strica, tete in treh sorodnikov. Dekleti sta edini preživeli. V kratkem iz bližnjega izraelskega tanka streljajo tudi na Lajan, ki se več ne oglaša prostovoljcu na vezi. Nekaj minut kasneje pa operativec v centrali končno zasliši mili glasek Hind, ki je po novem še edina preživela.

Ob blaznem stopnjevanju stiske, panike, nervoze in občutka popolne nemoči film niza to, kar se je tudi v resnici dogajalo. Prostovoljci Rdečega polmeseca skušajo na vsak način pomagati dekletcu, a čas se hitro izteka in ko naposled pridobijo dovoljenje, da se zdravniško osebje odpelje do kraja, kjer Hind že več kot dve uri prosi za pomoč, izraelski vojaki ubijejo deklico in oba reševalca.

Kot je včeraj povedala osrednja igralka filma Saja Kilani, je glas nesrečne Hind glas vseh deset tisoč otrok, ki so jih izraelske oblasti ubile v zadnjih mesecih v Gazi.

Film bo v prihodnjih tednih na ogled tudi v slovenskih in italijanskih dvoranah.

The voice of Hind Rajab (Glas Hind Rajab)

Država: Tunizija, Francija in ZDA, 2025

Režija: Kaouther Ben Hania

Igrajo: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury in Amer Hlehel