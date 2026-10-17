Glasbena razmišljanja o križanem Kristusu

Vokalna skupina Mittelvox Ensemble z dirigentko Matejo Černic vabi na koncert Buxtehude: Membra Jesu nostri, ki bo drevi ob 20.30 zaživel v goriški stolnici sv. Hilarija in Tacijana ter nato jutri ob 20. uri v Luteranski cerkvi v Trstu.

Dansko-nemški skladatelj Dietrich Buxtehude (1637–1707), eden največjih glasbenih ustvarjalcev zgodnjega baroka, je v svoji vokalni mojstrovini oblikoval ganljiv ter izdelan cikel sedmih kantat, ki poslušalca vabijo k razmišljanju o križanem Kristusu. Pogled se usmerja na sedem delov Kristusovega telesa: stopala, kolena, roke, rebra, prsi, srce in obraz. Presenetljiva lepota in celovitost cikla kot celote izhaja iz kombinacije strogega protestantskega sloga severne Nemčije in italijanske šole.

Besedilo izhaja iz srednjeveške molitve Domini Bernhardi Oratio Rhythmica (okoli leta 1250). Buxtehude je latinsko besedilo prilagodil, da ga je lahko predstavil v obliki takratne luteranske kantate: instrumentalna sonata, zbor, kitični lied, ki so ga izvajali solisti, z instrumentalnim refrenom.

Mittelvox Ensemble sestavljajo pevci in glasbeniki, ki prihajajo z različnih koncev Furlanije - Julijske krajine in Slovenije ali so na omenjeno okolje vezani zaradi študija.

Skupina, ki je na pobudo umetniške vodje Mateje Černic nastala leta 2021, je v svoji raznoliki identiteti zanimiva in prepoznavna, kajti združuje izkušene in uspešne glasbenike z različnim glasbenim zaledjem ter izobrazbo, od pevske do instrumentalne in dirigentske. Z željo po kulturno-glasbenem dialogu se glasbeniki posvečajo repertoarju, ki sega od gregorijanskega korala vse do sodobnih skladateljev.

Na koncertu Buxtehude: Membra Jesu nostri se bo pevcem pridružil baročni instrumentalni ansambel Mittelvox Consort, ki ga sestavljajo priznani glasbeniki iz Italije, Slovenije in Hrvaške.