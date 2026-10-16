Spet bodo zavladala pravljična bitja

Čarovnice, zmaji, palčki in druga čudežna bitja bodo tudi letos potrebovala pomoč in domišljijo otrok pri nadaljevanju zgodb in drugih magičnih vragolijah. Vračajo se namreč otroške predstave tokrat že 29. Gledališkega vrtiljaka Lučka, pri katerem organizatorja - Radijski oder s Slovensko prosveto - ohranjata formulo, ki otroke navdihuje in zabava: kvalitetne predstave, ki so tudi delno interaktivne.

Sezona 2026/2027 bo ponudila šest gledaliških predstav v Marijinem domu pri Sv. Ivanu v Trstu. Za uvod bo poskrbelo Gledališče Ku-kuc s predstavo Zmaj, iskrica! Ta bo na sporedu v nedeljo, 25. oktobra. V igri iskanja, čudenja, ugibanja in smeha se bodo otroci naučili, kako pomembni so sodelovanje, dobrota in pomoč prijateljem. Gledališka srečanja se bodo nato približno enkrat mesečno vrstila vse do marca. Predstave bodo prispevali še Lutkovno gledališče Fru-fru, Hiša otrok in umetnosti, KUD Desni žepek, Alja Bulič in Zavod Enostavno prijatelji. Vse bodo ob nedeljah ob 16.30, uvedla pa jih bo animacija članov Študijskega centra Melanie Klein, je povedala predsednica Radijskega odra Manica Maver.

Gledališki vrtiljak Lučka, ki že skoraj tri desetletja vabi otroke in njihove družine na gledališke predstave, je od vsega začetka nastal kot družinski abonma. Samo prvi otrok v družini plača polno ceno, za drugega otroka je predvidena nižja cena, ostali abonmaji za člane iste družine pa stanejo samo en evro. Starši ga lahko nabavijo tudi na licu mesta. Organizatorji pa toplo priporočajo, da ga vnaprej rezervirajo s tem, da pokličejo na sedež Slovenske prosvete v Ulici Donizetti 3 (040 370 846).