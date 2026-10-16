Z zlatom obarvana vrnitev k začetkom

Ameriška power pop skupina Weezer nam končno ponuja nove komade. Bend je med letoma 2019 in 2021 izdal kar štiri plošče, nato pa miroval celih pet let. Danes imamo v rokah nov glasbeni izdelek, spet z enostavnim naslovom Weezer, le platnica je tokrat zamenjala barvo v zlato. Zato ga nekateri že imenujejo The Gold Album.

Skupina Weezer bo naslednje leto praznovala 35 let delovanja, bend je namreč leta 1992 ustanovil pevec in kitarist Rivers Cuomo. Kalifornijska zasedba je v devetdesetih letih zaslovela s svojim trdim in »ironičnim« soundom, neke vrste mešanico post grungea in pop roka. S pomočjo znane založbe Geffen Records je takrat izdala kar nekaj kvalitetnih ploščkov, ki so želi veliko uspeha in to ne le na alternativni glasbeni sceni.

V zadnjih petnajstih letih se je glasba ameriškega kvarteta dejansko oddaljila od prvotnega glasbenega stila; skupina je iz plošče v ploščo izgubljala tisto značilno rok žilico in nas privadila na radiu prijazen pop. Včasih jim to gre bolje od rok, včasih slabše. Ob izidu plošče Everything Will Be Allright In The End iz leta 2014 je na primer kazalo, da se bend vrača k staremu glasbenemu stilu, a že z naslednjo White Album je skupina ponovno dokazala, da je alternativni rok iz devetdesetih le bled spomin. Z glasbenim trendom so Cuomo in ostali nadaljevali tudi v plošči The Black Album iz leta 2019. Tu smo pred sabo imeli enega izmed slabših albumov kalifornijske skupine. Nato pa leta 2021 plošček OK Human, popolnoma različen od prejšnjih: dvanajst napol akustičnih popevk, ob prijetni spremljavi osemintridesetčlanskega orkestra. Že tri mesece kasneje je bila med nami nova plošča Van Weezer – v bistvu poklon ameriškim rok legendam Van Halen. Priznati moram, da je bil album res poseben, čeprav ne ravno na visokem nivoju.

Leta 2022 so fantje izdali kar štiri kratke plošče SZNZ (beri »season«), vsako za enega izmed letnih časov. Večina skladb pa je res bila podpovprečna. Tudi iz komercialnega vidika so plošče bile en polom. Marsikdo je verjetno po tihem upal, da je kariere ameriškega četverice konec. Fantje pa so se letos poleti vrnili z novim ploščkom in vnovič presenetili. Weezer (Gold Album) ima deset pesmi, traja pa malo več kot pol ure. Z njim pa se bend ponovno vrača k tistemu soundu, s katerim je zaslovel proti koncu devetdesetih!

Plošča je polna posrečenih kitarskih rifov, fuzz efektov, distorzij in melodij, ki poslušalcu takoj ostanejo v spominu. Med boljše komade spada We Might As Well Be Strangers, v katerem igra poleg Weezerjev še mlada ameriška rok skupina Wednesday, a tudi ostale pesmi, kot so Shine Again, Don’t Make It Weird in C.E.O. Dobra je tudi zadnja The L.A. Sound, v kateri Cuomo ironično najavi: »Prišli smo, da vam raznesemo glave/Sežgali bomo ta kraj/Spravili vas bomo na kolena/To je sound Los Angelesa.«