Motoristi bodo izpit opravljali ob zelenjadni tržnici

Vozniki bodo po novem izpit za motorno kolo lahko opravljali tudi na zunanjem parkirišču zelenjadne tržnice v Ulici Giulio Cesare na tržaškem nabrežju. Občina Trst in Služba za upravljanje nepremičnin pri Centralni direkciji za premoženje, javno dobro, splošne storitve in informacijske sisteme Furlanije - Julijske krajine sta podpisali dogovor, ki Uradu za promet omogoča brezplačno uporabo prostorov pri preverjanju znanja motociklistov.

Na parkirišču bodo pristojni na Uradu za promet ocenjevali, ali znajo kandidati hitro oziroma počasi vijugati med stožci in varno zavirati z motornim kolesom. Tu bodo motociklisti opravljali izpite A1 za motorna kolesa s prostornino do 125 kubičnih centimetrov, A2 za motorna kolesa z močjo do 35 kW in A za vsa motorna kolesa na dveh kolesih, trikolesa in štirikolesnike brez omejitve prostornine ali moči. Izpitne vožnje bodo motociklisti lahko tu opravljali med ponedeljkom in petkom med 14. in 18. uro, ko je tržnica zaprta, parkirišče pa prosto.