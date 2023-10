Gledalca prisili, da se kritično sprašuje o družbi

Na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji, ki ga prireja goriški Kinoatelje, so v četrtek zvečer v SNG Nova Gorica 24. zapored podelili nagrado Darko Bratina. Letos jo je prejel bolgarski režiser, producent in scenarist Stefan Komandarev za svoj poglobljen filmski opus dokumentarnih in igranih filmov, ki je v preteklih treh desetletjih s prepoznavno naracijo kritičnega premišljevalca sodobnosti zaznamoval ne samo bolgarsko, temveč tudi evropsko kinematografijo.

Nagrado mu je na odru gledališča izročila predsednica Kinoateljeja Majda Bratina.

Prav poseben festival

Komandarev je bil ob prejetju nagrade Darko Bratina vidno počaščen. Med drugim je dejal: »Zame je to velika in pomembna nagrada, saj je prva, ki jo prejmem za celoten opus. Menim, da je to trenutek, ko lahko pogledam vase in se preizprašam o tem, kaj sem do sedaj naredil, ter začrtam pot za bodočnost.«

Kot je še dodal, je vesel, da je imel priložnost spoznati prav poseben festival, ki se odvija v dveh mestih, čeprav izgledata kot eno, ter da se je med obiskom obeh Goric in izvedbo mojstrske delavnice lahko srečal z zelo bistroumnim občinstvom. Še posebej dragocen trenutek zanj pa je bil, ko je enega izmed svojih filmov lahko predstavil tudi mladim srednješolcem, ki so stari prav toliko kot njegov sin.

Komandarev je namreč v sredo v Hiši filma v Gorici vodil mojstrsko delavnico: v prvem delu so se udeleženci ob ogledu izbranih izsekov avtorjevega bogatega opusa osredotočili na njegov proces ustvarjanja dokumentarnih in igranih filmov od pisanja scenarijev do pristopa k delu z igralci - v dialog s Komandarevim sta mestoma vstopala programska selektorica festivala in novinarka Patricija Maličev ter programski sodelavec festivala, novinar in pisatelj Dimiter Kenarov -, v drugem delu delavnice pa so si ogledali še dokumentarni film Mesto negovalk, ki govori o zelo aktualni temi delovnih migracij žensk iz severnozahodnega bolgarskega kraja Varšec.

Razgalja pereče teme

Na festivalu Poklon viziji, ki je letos potekal kar na sedmih lokacijah (Novi Gorici, Gorici, Vidmu, Trstu, Ljubljani, Izoli in Špetru), so sicer predstavili izbrani opus sedmih Komandarevih del, med katerimi je bil tudi njegov najnovejši film Blagine lekcije, ki so ga v četrtek zvečer v SNG Nova Gorica premierno prikazali v slovenskem jeziku. Z Blagino lekcijo je režiser posnel film o generaciji svojih staršev. Gre za zgodbo o sedemdesetletni ženski, ki se ji po telefonski goljufiji, zaradi katere izgubi vse prihranke, namenjene za možev grob, zrušijo dotlej trde morale vrednote.

Blagine lekcije s celovečercema Smeri in V krogu tvori trilogijo, s katero bolgarski režiser razgalja najbolj pereče teme sodobne družbe. Za Blagine lekcije si je Stefan Komandarev, nepopustljiv filmski kronist bolgarskega delavskega razreda, na letošnjem festivalu v Karlovih prislužil glavno nagrado, kristalni globus, na festivalu Cinehill v hrvaškem Gorskem kotarju pa je prejel tudi nagrado združenja filmskih kritikov Fipresci.

Po besedah Mateje Zorn, programske vodje Kinoateljeja, Stefan Komandarev »v vlogi kronista družbeno-političnih razmer delavskega razreda filma ne izrablja le kot sredstva za kritiko strukture moči in protesta v interesu družbene reforme, temveč s filmskim jezikom socialnega realizma vztrajno premišljuje o državi na večnem razpotju, ki je polna kontradikcij in boleče preteklosti«. Komandarev gledalca tako prisili, da se sprašuje o pomenu ideologije in veroizpovedi, državnih in etničnih meja, o socialnih neravnovesjih ter politični korupciji. Socialno pravičnost namreč režiser razume kot ključno za prehod v družbo, v kateri sta enakopravnost in solidarnost temeljni vrednoti, dostojanstvo posameznika pa neodtujljivo.

Filmski prvi poleti

Sočasno s podelitvijo nagrade Darka Bratine so v novogoriškem teatru letos prvič razglasili tudi zmagovalne kratke filme iz sekcije Prvi poleti.

Nagrado žirije je dobil film Electra, pod katerega se podpisuje režiserka Daria Kashcheeva, ki je z izjemno ustvarjalno in nepredvidljivo naracijo znala zelo preprosto zgodbo predstaviti na način, ki ni preprost. Posebna omemba je šla filmu Kalitev slovenske režiserke Ivane Vogrinc Vidali, ki je občinstvu predala morda najpomembnejše sporočilo v teh časih, »basta, dovolj nam je tega,» je zapisala žirija. Nagrado občinstva pa je prejel tudi kratkometražni film Miracasas, ki ga je ustvarila Raphaëlle Stolz v sodelovanju z Augustom Zanovellom.

Sekcijo Prvih poletov je prežemala želja predstaviti sveže, inovativne in eklektične kratke filme najrazličnejših žanrov, ki težijo k odkrivanju novih filmskih govoric. Program je nastal v tesnem sodelovanju s študenti Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in videmske univerze - Dams Cinema. Z letošnjo edicijo nagrade Darko Bratina so v sodelovanju z Združenjem armenskih direktorjev fotografije in režiserjem Harutinom Hačatrianom, prejemnikom nagrade Darko Bratina leta 2009, sicer obeležili tudi stoletnico armenskega filma.