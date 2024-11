Globoka bolečina zdaj treznega Mansona

V zadnjih letih se v zvezi z Marilynom Mansonom žal govori bolj o stvareh, ki nimajo z glasbo nikakršne veze. Ameriški pevec je namreč ponovno pod reflektorji, tokrat zaradi hudih obtožb spolne zlorabe. Te so prišle na dan leta 2021, ko je Ashley Walters, nekdanja Mansonova asistentka, pevca obtožila, da jo je nekaj let prej večkrat bičal, vanjo metal krožnike in jo spolno nadlegoval. Sodni postopek zoper Mansona se bo začel junija naslednje leto.

Javni obtožbi Ashley Walters so sledile še druge različnih žensk, ki so v preteklosti imele opravka z pevcem. S temi se v teh mesecih ukvarja okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu.

Reverend, kot mu pravijo njegovi oboževalci, je medijskega pritiska že navajen, saj so njegova obnašanja in izjave v preteklosti večkrat sprožile val ostrih kritik. Manson je nekoč zaradi svojih izzivalnih besedil (pre)pogosto veljal za grešnega kozla pri marsikateri ameriški tragediji (beri morija v šoli Columbine leta 1999, za katero so Mansona absurdno krivili, da je moralno sokriv, ker sta morilca poslušala njegovo glasbo, idr.). Danes pa so obtožbe precej hujše in bo moral svojo nedolžnost dokazovati na sodišču.

Mi pa smo tu, da prisluhnemo novemu glasbenemu izdelku One Assassination Under God – Chapter 1, ki ga je Brian Warner (Mansonovo pravo ime) izdal prejšnji teden. Novica o novi plošči je prišla v javnost maja, potem ko je Manson v krajšem videoposnetku naznanil sodelovanje z nemško založbo Nuclear Blast. V njem se je pokazal v odlični fizični formi, ki je verjetno sad novega bolj zdravega in »treznega« stila življenja.

Avgusta je nato izšel prvi single As Sick As The Secrets Within, ki izraža občutke, ki jih Reverend najbrž doživlja prav ta čas. Pesem je temačna, s posrečenim kitarskim rifom, ki se ponavlja skozi cel komad. V njej Manson avtobiografsko (?) govori o globokih bolečinah in temnih skrivnostih, ki so včasih povezane z njimi. Mračno, »dark« vzdušje zaznamo skoraj v vseh devetih skladbah novega albuma. Ponekod pa pride do izraza tudi tista jeza in agresivnost, na kateri smo bili navajeni v prejšnjih ploščah. Tu mislim na enega izmed krajših komadov Nod If You Understand, v katerem imamo besne kitarske rife in divji Mansonov vokal.

Dvanajsti studijski plošček izpade večkrat avtobiografski, tudi na platnici dobimo Mansonovo podobo, in sicer z akvareli narisan avtoportret. Konec pa Manson tudi tokrat, kot na prejšnji We Are Chaos, zaupa žalostni na pol akustični baladi Sacrifice Of The Mass, v kateri takole pravi: »Nikoli se nisem naučil ljubiti, mamila me niso ozdravila, dajal sem samo, da bi dobil nazaj, sedaj pa me bo Bog uničil.«

Manson bo najprej moral odgovarjati sodnikom, Bog bo že počakal ...

One Assassination Under God – Chapter 1

Marilyn Manson

Industrial in melodični metal, dark

Nuclear Blast, 2024