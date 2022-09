God Save The King ... Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne je konec avgusta izjavil, da se po več kot dvajsetih letih z ženo vrača domov v Anglijo. Glavni razlog za trajno selitev iz Kalifornije v Anglijo je, po navedbah nekdanjega pevca skupine Black Sabbath, nasilje z orožjem v Združenih državah Amerike. »Dovolj mi je tega, da ljudje vsakodnevno umirajo. Le bog ve, koliko ljudi je bilo ubitih v strelskih pohodih na šolah, pa še tisto streljanje v Las Vegasu ... noro,« je povedal slavni glasbenik in dodal: »Anglež sem, rad bi se vrnil.« Kaže sicer, da je na Ozzyjevo odločitev vplivalo tudi dejstvo, da so davki v Kaliforniji previsoki. Nisem oseba, ki bi prekomerno verjela v zarote, ampak to, kar se je v zadnjem tednu zgodilo v Združenem kraljestvu, mi daje misliti ...

Neizpodbitni kralj heavy metal glasbe najavi, da se bo po dolgih letih kmalu vrnil domov v »svojo« Anglijo. Nekaj tednov kasneje se po sedemdesetih letih zaključi vladavina angleške kraljice Elizabete II. Za novega kralja bodo v naslednjih tednih okronali sina Charlesa, ki je tako kot Ozzy rojen leta 1948, oba sta odraščala v Angliji, poročena sta bila dvakrat, ob tem pa živita ali sta živela na gradu ... So to le gola naključja? Verjetno ja, dejstvo pa je, da se Ozzy po dveh letih vrača na sceno z novim ploščkom Patient Number 9.

Angleški pevec, ki je pred meseci v intervjuju izjavil, da je dolgo let užival LSD, dokler se ni po enournem pogovoru z nekim konjem odločil, da bo s tem prenehal, je prejšnji teden izdal nov album. Patient Number 9 sestavlja trinajst novih komadov za uro glasbe. Pri snemanju plošče je Ozzyju tudi tokrat priskočilo na pomoč cel kup prijateljev. Naj omenim le »brata« in dolgoletnega kitarista Black Sabbathov Tonyja Iommija, bobnarja ameriškega benda Red Hot Chili Peppers Chada Smitha, basista skupine Metallica Roberta Trujilla, Erica Claptona, Zakka Wyldea, Duffa McKagana, Jeffa Becka, Josha Hommeja in pokojnega bobnarja skupine Foo Fighters Justina Hawkinsa. Končni rezultat je kajpak zelo dober!

Pristna in melodična heavy metal plošča, v kateri izstopa nekaj komadov, med drugimi No Escape From Now, ko ob Ozzyju igra ravno Tony Iommi. Tudi single Patient Number 9, ki ga je Ozzy spisal s kitaristom Jeffom Beckom, je že prava radijska uspešnica. Lepa je tudi balada God Only Knows (Taylor Hawkins na bobnih, Josh Homme na kitari) in pa zaključni, psihedelični Darkside Blues, najkrajša pesem albuma, v kateri Ozzy igra na orglice. God Save The King!

Patient Number 9

Ozzy Osbourne

Heavy metal, melodični rok

Epic Records, 2022

Ocena: ★★★★