Goldonijeve Zdrahe v fašističnem Trstu

Goldonijeve Zdrahe kot narečna glasbena komedija. Tržaško gledališče Contrada je tudi letos nadaljevalo s tradicijo, da začne sezono z delom v narečju. Tokrat je tržaško, zgledovalo pa naj bi se po govorici, ki jo je bilo v 30. letih prejšnjega stoletja slišati v starem mestnem jedru. Znana komedija Carla Goldonija Le baruffe chiozzotte je v priredbi Lina Marrazza, s katerim je sodelovala Eva Maver, postala z glasbo prepletena uprizoritev Baruffe. Sicer pa je s skrajšanim naslovom priljubljeno Goldonijevo delo zaživelo že v neštetih gledaliških in tudi operni priredbi. Ni kaj, gre za sila posrečen tekst, ki se ga da uspešno prenesti v različne odrske govorice (in tudi tuje jezike), tako da na novo zaživi v povsem spremenjeni preobleki.

Tokrat se Baruffe dogajajo v nekdanjem Trstu, v fašističnem obdobju, pred rušenjem velikega dela starega mestnega jedra, da bi z urbano-arhitektnimi posegi poveličevali fašistično veličino. Dogaja se tudi pred razglasitvijo rasnih zakonov. V Marazzevi odrski predelavi je fašizem prisoten, vendar predvsem s humornimi namigi, kajti vse revne prebivalce starega mesta boli desna rama, ko bi desnico morali iztegniti v predpisani pozdrav. Vendar pa predstavnik oblasti, v tem primeru »provveditore del podestà« (podestajev skrbnik), ne vztraja. Med drugim se sam znajde v težavah, ker ga dolžijo, da je »premalo moški«. V resnici je istospolno usmerjen, kar – razen na koncu – prekriva.