Grenke solze Petra von Kanta

Köln, 1972: komaj se filmski režiser Peter von Kant prebudi, zelo osorno natrese celo vrsto ukazov pomočniku Karlu, ki mu je od vselej povsem predan, a ga priznani filmar neprestano zaničuje in ponižuje.

Peter von Kant ima namreč o sebi nadvse visoko mnenje, kljub temu pa doživlja zelo hudo življenjsko krizo, ker ga je nepričakovano zapustila žena in tudi načrti ne gredo tako, kot je upal. Ko ga na domu obišče njegova najljubša igralka in muza Sidonie in mu predstavi mladega in ambicioznega Amirja, Petra von Kanta mladenič takoj prevzame. V lepotca se zaljubi; odpre mu svoj dom in obenem tudi srce ter se zavzame za njegovo igralsko kariero. Znani režiser naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi Amir postal filmska zvezda. Strast in ljubezen pa močno načneta von Kantov vsakdan. Ko Amir doseže slavo in ne potrebuje več uslug vplivnega filmarja, se mora razočarani von Kant soočiti z osamljenostjo in s svojimi demoni, kar ga privede do tega, da izgubi kontrolo nad svojim življenjem.

Francoski avtor François Ozon je film posnel po znani drami Grenke solze Petre von Kant Nemca Rainerja Wernerja Fassbinderja; ta jo je napisal kot gledališko igro in jo 1971 tudi uprizoril, leto kasneje pa pretvoril v enega svojih najuspešnejših in poznanih filmov. Štirideset let po Fassbinderjevi smrti je Ozon svojo moško različico njegove drame prikazal na lanskem filmskem festivalu v Berlinu.

V Fassbinderjevi igri in filmu je nastopala režiserka, ki se je zaljubila v dekle. Ozon je svojo filmsko pripoved približal lastnemu in Fassbinderjevemu življenju. Na platnu zaživi marsikatera biografska značilnost, ki je skupna tako bavarskemu filmarju kot pariškemu režiserju.

Preobrazba Petre v Petra je Ozonu omogočila, kot je sam povedal, da je spregovoril o Fassbinderju in v zrcalnem učinku tudi o sebi. Fassbinderja je »zatajil«, kot je dodal, zato da bi ga bolje našel. Istočasno je poiskal tudi sebe v univerzalni zgodbi o ljubezenski strasti, ki je bolj aktualna kot kdaj koli prej ter raziskuje vprašanja moči, vpliva in podreditve v ustvarjalnem procesu in v razmerju muze s Pigmalionom.

Ozonov Peter von Kant je od danes na sporedu v slovenskih in italijanskih kinodvoranah.

Peter von Kant

Država: Francija, Belgija, 2022

Režija: François Ozon

Igrajo: Denis Ménochet, Stéfan Crépon, Isabelle Adjani in Khalil Gharbia