Harrison Ford še zadnjič Indiana Jones

Premierno predstavljen v Cannesu in že mesec dni na ogled v številnih filmskih dvoranah, bo najnovejši film serije Indiana Jones, ki predstavlja tudi poslovilno poglavje za Harrisona Forda, na veliki šmaren na sporedu tudi v poletni areni tržaškega Ljudskega vrta.

Tokrat se zgodba dogaja leta 1969, ko je Indy že pripravljen vreči puško v koruzo. Več kot desetletje je poučeval arheologijo na univerzi Hunter v New Yorku. Kamera nas pospremi v njegovo že precej skromno stanovanje, kjer nekoč očarljivi profesor trenutno živi sam. Včasih pogleda pregloboko v kozarec in to se mu seveda pozna.

Njegovo zdolgočaseno življenje prekine obisk Helene Shaw, to je hčerke njegovega preminulega prijatelja. Mlada raziskovalka prosi Indiano za zelo redek predmet, ki mu ga je pred več leti zaupal prav njen oče. Predmet je komplicirana naprava, ki naj bi uspela izslediti časovne razpoke.

Helena dragoceni predmet kmalu ukrade in nemudoma zapusti državo, ker upa, da bo tako čimprej prodala svojevrstni artefakt. Že sivolasi in vidno ostareli Indy seveda nima izbire. Kljub očitni utrujenosti vzame v roke legendarni klobuk, sname z obešalnika usnjeno jakno ter se odpravi zadnji pustolovščini naproti ...

Peto poglavje priljubljene sage je tudi prvo, ki ga ni režiral Steven Spielberg in za katerega se pod scenarij ni podpisal George Lucas. Slavna filmska mojstra pa kljub vsemu stojita za realizacijo filma, saj nastopata kot izvršna producenta. Film, ki so ga posneli v Maroku, na Siciliji, Škotskem in v Angliji, je produkcijo stal 295 milijonov dolarjev, kar predstavlja najdražje poglavje celotne zgodovine Indiane Jones, a tudi enega najdražjih filmov vseh časov.

Navdih za zgodbo o nepoznanem predmetu je resnični Arhimedov mehanizem, ki so ga uporabljali antični Grki za napoved, izračun in prikaz astronomskih pojavov in danes velja za najstarejši primer analognega računalnika.

Kot je povedal sam Harrison Ford, ki stvarno ni več verodostojen v vlogi atletskega in pogumnega heroja, je prvo poglavje posnel, ko je imel 38 let, zadnje pa končal snemat, ko je že dopolnil osemdeset let in mu je bilo jasno, da bo to poslednji in poslovilni del.

Indiana Jones e il quadrante del destino

Država: ZDA, 2023

Režija: James Mangold

Igrajo: Harrison Ford, Phoebe Waller Bridge, Antonio Banderas, John Rhys Davies