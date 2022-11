Heavy psych in bluz iz Trebč Rock Cityja

Trebče Rock City, že spet! Iz vzhodnokraške vasi prihaja namreč Buss, perspektiven bend, o katerem smo že pisali pred dvema letoma, ko je izdal svojo prvo istoimensko kratko ploščo. Danes nam končno ponuja prvenec Aroused, ki izhaja v samozaložbi in s pomočjo agencije Rocket Panda Management.

Skupina Buss je nastala pred približno šestimi leti. Bobnar Ivan Kralj, kitarist Patrik Pregarc in basist oz. pevec Erik Carpani so takrat obiskovali Državni poklicni zavod za industrijo in obrt Jožef Stefan. Družila jih je ljubezen do rokenrola, Ivan in Patrik pa sta tudi bila člana trebenske rok zasedbe Love Guns. Preigravanja znanih rok pesmi je bilo kmalu konec in fantje so začeli s pisanjem avtorskih komadov. Med vajami prihajajo na dan glasbene raznolikosti treh posameznikov, končni rezultat pa je svojevrstna mešanica bluz glasbe, hard rock, grunge in heavy psych ritmov, skratka prava glasbena eksplozija!

Fantje so leta 2020 izdali istoimensko kratko ploščo in z njo prodrli na lokalno glasbeno sceno. Zamejski rokerji so takrat z navdušenjem pozdravili prihod novega benda, skupina pa je v naslednjih letih začela z nastopanjem v Italiji in Sloveniji. Višek so doživeli na letošnji prvi izvedbi psihedeličnega festivala StonerKras, ko so na Proseku pošteno razburili več stoglavo množico. Glavna atrakcija festivala je sicer bila ameriška Nebula, mnogi pa so nastop trebenskega tria ocenili za boljšega. Tudi sam pevec Nebule Eddie Glass je med njihovim nastopom pošteno užival in nato fante tudi pohvalil.

A vrnimo se k prvencu Aroused. Plošček je posnel Alessandro Perossa v glasbenem studiu Track Terminal Studios, snemanje pa je trajalo manj kot en teden. Miks je bend zaupal priznanemu angleškemu glasbenemu producentu Jamesu Atkinsonu. Septembra je najprej zagledal luč prvi single Canned Fear in takoj pokazal, kaj nas čaka v novem albumu. Predstavljajte si, kot da bi pokojna legenda Motörheadov Lemmy spisala komad z Eddiejem Glassom! Oktobra je nato izšel drugi single Pistol Shrimp, ki sledi glasbenemu kalupu prvega. Med boljše pesmi albuma spada nedvomno Onion Rings. Začne se z imenitnim kitarskim solom, nato pa se spremeni v pravo heavy psych koračnico. Odtenke Jimija Hendrixa dobimo v skladbi Garden Of Fools, čaše pa lahko dvignemo z dobrim bluz komadom Beer Song. Ob koncu albuma je še genialna češnja na torti, rokerska priredba funky uspešnice iz sedemdesetih Mint Julep italijanskega pevca Nina Ferrerja. Dolgo čakanje se je obrestovalo!

Aroused

Buss

Heavy psych, bluz

Samozaložba, 2022