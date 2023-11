Humulus, hobotnica in hmeljski napitek

Italijanska heavy stoner skupina Humulus se po treh letih vrača z novim glasbenim materialom. Potem ko so fantje leta 2020 izdali plošček The Deep, je danes na vrsti nov album z naslovom Flowers Of Death.

Zasedba Humulus je od samega začetka navezana na živali in pivo: na platnicah prvih dveh albumov in krajše plošče so bili mamuti, mroži in nosorogi, na tretjem ploščku Deep pa je bila narisana hobotnica, ki s svojimi lovkami drži steklenico hmelja. Pivo, predvsem pa njegova proizvodnja sta tesno povezana z zgodovino benda, saj so bili njegovi člani dolgo zaposleni pri neodvisni pivovarni Elav iz Bergama. Humulus pa imajo (tako kot na primer Iron Maiden s pivom The Trooper) na tak način tudi njim posvečeno posebno vrsto piva, oziroma celo dve in sicer Humulus Black Ipa ter Humulus Golden Ipa. A pustimo to.

Skupini Humulus sem prvič prisluhnil pred več kot desetimi leti, ko je v Milanu nastopila kot predskupina švedskih rokerskih »razbojnikov« Truckfighters. Mogočna glasba italijanskega tria je tako mene kot ostale pred odrom dobesedno »popeštala« pod težo močnih rifov kitare in energičnih bobnov. Monolitski sound skupine je bila glasbena zmes stoner roka in doom metala, kot če bi Kyusse pomešali z bendi kot so Sleep, Orange Goblin, Saint Vitus, Black Sabbath in Pentagram. V naslednjih letih je skupina večkrat zamenjala glasbeno založbo, pred nekaj leti pa tudi pevca, v albumu Deep je tako za mikrofonom stal Andrea Van Cleef. Nato pa spet sprememba pri vokalu, Van Cleefa je zamenjal pevec in kitarist Thomas Mascheroni. Ritmična sekcija benda pa ostaja vedno ista: basist Giorgio Bona in bobnar Massimiliano Boventi. Prestop k nemški založbi Kozmik Artifactz Records je bendu dal novega elana. S pomočjo agencije Sound Of Liberation pa je skupina začela koncertirati tudi na večjih glasbenih festivalih. V tem obdobju so Boventi ostali na evropski turneji, v sklopu promocije novega albuma Flowers Of Death. Nov plošček sestavlja sedem komadov za malo manj kot petinštirideset minut glasbe. Nič več ni živali ali piva na platnici, tokrat le ženska, ki sedi med rožami. Sicer pa ob njej na veji stoji tudi črna vrana. Nekaj sprememb je tudi v glasbi italijanskega trojčka, ki je postala še bolj psihedelična kot prej. Album dokazuje glasbeno zrelost fantov, pozna pa se tudi doprinos Stefana Kogleka nemške zasedbe Colour Haze. Koglek igra kitaro v izredni psihedelični koračnici Seventh Sun, ob tem pa je bendu pomagal tudi s producentskim delom. Omembe vredna je tudi zaključna, skoraj desetminutna Operating Manual For Spaceship Earth, v kateri dobimo tako težke stoner rife kot tudi vesoljsko glasbeno popotovanje. Bravo fantje.

Flowers Of Death

Humulus

Heavy stoner, psihedelični rok

Kozmik Artifactz Records, 2023