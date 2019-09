Film Zgodbe iz kostanjevih gozdov je nesporni zmagovalec 22. Festivala slovenskega filma. Celovečerni prvenec Gregorja Božiča je prejel kar 11 vesen, med njimi tudi nagrado za najboljši celovečerni film in režijo. Slovensko-italijanska koprodukcija (Nosorogi in goriška Transmedia) je bila posneta v Beneški Sloveniji in ravno Benečanom se je mladi novogoriški režiser zahvalil z odra portoroškega Avditorija. »Hvala vsem ljudem iz Benečije. Brez njihovega zastonjskega dela in srca ne bi bilo filma.«

Nagrade se je veselila tudi Tržačanka Katja Colja, ki je z Angelom Carbonejem prejela vesno za najboljši scenarij za film Igor in Rosa, ki ga je sama tudi režirala. Vesno za posebne dosežke, in sicer za režijo in scenarij, pa je prejel še en tržaški režiser, Martin Turk za film Dober dan za delo.