Ideje za poletje z otroki: 40 idej na Gardskem jezeru

Med knjižnimi novostmi založbe Mladinska knjiga je tudi novi slovenski vodnik po okolici Gardskega jezera.

Priročnik avtoric Johanne Stöckl in Rosemarie Pexa Gardsko jezero z otroki: vodnik po okolici gardskega jezera prinaša 40 idej za pohode, izlete in doživetja za vso družino ob Gardskem jezeru in v okoliških gorah. Našteti in opisani so gradovi in ruševine, pustolovske plezalne poti, stare trdnjave, slapovi in naravne znamenitosti. Kot so zapisali pri založbi, so zanimivi tudi obiski v plezalnih, vodnih in zabaviščnih parkih ter v živalskih vrtovih. Tu so še mirni izleti s čolnom oziroma ladjo, raziskovanje čarobnih vrtov ali kopanje v čudovitih kopališčih ter prosto igranje na plažah ob Gardskem jezeru in drugih okoliških gorskih jezerih.