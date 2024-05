Raiven napredovala v sobotni finale evrovizijskega izbora

Predstavnica Slovenije na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Raiven se je na sinočnjem prvem polfinalnem izboru s skladbo Veronika uvrstila v sobotni finale evrovizijskega izbora. Poleg nje je to uspelo še predstavnikom Srbije, Portugalske, Hrvaške, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra, Irske in Luksemburga.

Pevka Raiven, s pravim imenom Sara Briški Cirman, je za skladbo Veronika spisala tako besedilo kot glasbo, navdih zanjo pa je črpala pri Veroniki Deseniški in lik aktualizirala, tako da se je moč z njim poistoveti tudi danes.

Raiven je v Malmö Areni kot deveta po vrsti nastopila v prosojnem in oprijetem kombinezonu modne oblikovalke Anike Opara in izvedla dovršen nastop. Na odru so jo spremljali plesalci SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik. Zamisel za nastop je zasnovala skupaj s solistom ljubljanskega baleta Lukasom Zuschlagom. Občinstvo v dvorani je slovenski nastop nagradilo z navdušenim aplavzom.

Izbor pesmi, ki so se uvrstile v finale, so nocoj opravili izključno gledalci in poslušalci, ki so za svoje favorite lahko glasovali prek telefona ali spleta. Evrovizijski večer je v Malmö Areni v živo spremljalo 9000 ljudi.

V prvem polfinalnem večeru je poleg Slovenije tekmovalo še 14 držav: Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. Kot prva je na prvem od dveh polfinalnih večerov nastopila predstavnica Cipra, v avstralskem Sydneyju rojena Silia Kapsis, ki ima ciprske korenine. Zapela je pesem Liar (Lažnivec) o ljudeh, ki živijo v svetu laži.

Sledila je srbska predstavnica Teya Dora s pravim imenom Teodora Pavlovska s skladbo Ramonda o vijolični roži ramonda kot simbolu miru. Pesem je odpela v materinščini. Enako velja za pevca Silvestra Belta, ki je za Litvo v skladbi Luktelk (Počakaj) prepeval o tem, da je potrebno vzdržati ter plesati skozi vse, kar ti prinese življenje.

S svojevrstno odo kvir skupnosti je za Irsko nastopila Bambie Thug s skladbo Doomsday Blue, oda močnim ženskam pa je bila ukrajinska skladba Teresa & Maria, ki sta jo na odru izvedli raperka Alyona Alyona in pevka Jerry Heil, in naj bi ljudi spomnila, da je vsak sposoben doseči velike stvari. Šahovsko navdahnjena in s sporočilom o usodi v svojih rokah je bila skladba The Tower (Trdnjava) poljske izvajalke Luna s pravim imenom Aleksandra Katarzyna Wielgomas.

Hrvaška se je v boj za evrovizijski finale podala z Baby Lasagno, projektom pevca iz Umaga Markom Purišićem, ki je zapel skladbo Rim Tim Tagi Dim o odhodu iz vasi v mestu, pa tudi anksioznosti. Stavnice tej skladbi napovedujejo zmago na letošnjem evrovizijskem izboru. O strahu pred višino je za Islandijo v skladbi z naslovom Scared of Heights prepevala Hera Björk v šest kilogramov težki zlati obleki, ki je Islandijo že zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2010 s skladbo Je Ne Sais Quoi.

Na brez pravil ali skladbo z naslovom No Rules! (Ni pravil) je v imenu Finske stavil duo Windows95man, na sredino s skladbo z naslovom In the Middle ( V sredini) pa moldavska pevka, violinistka in skladateljica Natalia Barbu, ki sicer živi v Romuniji, in za katero je bil po letu 2007 to prav tako že drug nastop na evrovizijskem izboru.

Azerbajdžanski pravnik in pevec Fahree, ki se mu je na odru pridružil pevec mugama, azerbajdžanske tradicionalne glasbe, Ilkin Dovlatov, je zapelskladbo Özünle Apar (Vzemi me s seboj).

Kot prvi avstralski duo na evrovizijskem izboru je nastopil Electric Fields s skladbo One Milkali (One Blood) (Ena kri). Njuna pesem o povezanosti je vključevala jezik aboriginskega ljudstva Anangu, ki se ponaša z eno najstarejših kultur na Zemlji. Portugalsko je zastopala povsem v belo odeta in v Londonu živeča pevka Iolanda Costa s skladbo Grito (Krik), ki govori o zaupanju vase.

Kot zadnja je v imenu Luksemburga nastopila pevka Tali s skladbo francoskem in angleškem jeziku Fighter (Borec) in tako bila prva predstavnica Luksemburga na tekmovanju za pesem Evrovizije po več kot 30 letih.

V prvem evrovizijskem polfinalnem večeru so prevladovali samostojni nastopi pevk, ki jih je bilo skupno devet.

Svoj nastop so nocoj od šesterice držav, ki imajo že zagotovljen nastop v finalu, v živo predstavile tudi Združeno kraljestvo, Švedska in Nemčija.

Da naj se mu zavrti od poljubov si je v imenu Združenega kraljestva zaželel Olly Alexander s skladbo Dizzy (Vrtoglavica), za Nemčijo je nekdanji ulični glasbenik Isaak s skladbo Always On The Run prepeval, da je vedno na begu. V imenu lanske zmagovalke Švedske je pozabi želel ubežati norveški duo Marcus & Martinus s skladbo Unforgettable (Nepozabno).

Drugi evrovizijski polfinalni večer bo v četrtek. Tudi letos tekmovanje poteka pod evrovizijskim sloganom Združeni v glasbi.