In ljubezen tudi ... po Radiu Trst A

Bralni roman je posebna oblika radijske oddaje, ki si je v zadnjih desetletjih močno utrla pot na evropski radiofonski sceni in ima tudi v našem prostoru dolgo in bogato tradicijo. Gre za zvočno posredovanje nekega literarnega dela v več nadaljevanjih v njegovi integralni ali skoraj integralni verziji, pri čemer je osrednji interpret bralec oz. pripovedovalec celotnega proznega dela, ki ima kot tak posebno zahtevno umetniško nalogo.

Radijski oder je za Radio Trst A konec preteklega leta realiziral nov bralni roman v 30 nadaljevanjih. Izbira je tokrat padla na Draga Jančarja in njegovo delo In ljubezen tudi, ki je, tako kot njegov prejšnji roman To noč sem jo videl, doživel izjemen uspeh. Leta 2018 je Jančar za In ljubezen tudi prejel nagrado kresnik, letos avgusta pa tudi avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo.

Naslov si je Jančar »izposodil« pri Byronu, ki v svoji pesmi opozarja na to, da krutost nasilja in smrti človeka ob vsem njegovem uporu zlomi in se tedaj tudi ljubezen, ob vsej svoji moči in trdnosti, skrha in se duh utrudi, kot je zapisano. To se bo zgodilo trem protagonistom Jančarjeve zgodbe – mlademu profesorju geodezije in partizanu Tinetu, Sonji, njegovi mladostni ljubezni, in Ludwigu Mischkolnigu, Slovencu, ki se znajde na strani okupatorja. Vsak od njih se skuša ubraniti pred nasiljem zla in cena, ki jo ob tem vsi plačajo, je neizmerna.

Dramaturško priredbo in režijo romana je podpisala Maja Lapornik. Naslovno vlogo pripovedovalca je prevzel igralec Jure Kopušar, ob njem nastopajo Tomaž Susič kot Tine, Nadia Roncelli kot Sonja, Andrej Pisani kot Ludwig Mischkolnig, Franko Žerjal kot komandant Vasja, Nikolaj Pintar kot partizan Borben, Julija Berdon kot Katica Modrinjak in številni drugi igralci Radijskega odra. Posebno težo ima v tej radijski realizaciji glasba: izbral jo je Samuel Simonovič, ki je poskrbel tudi za ton in montažo vseh nadaljevanj.

Bralni roman In ljubezen tudi bo na sporedu vsak dan na valovih Radia Trst A ob 17.30 v sklopu oddaje Odprta knjiga; prvo nadaljevanje bo v eter steklo v sredo, 4. novembra.