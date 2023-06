Intimna gorska oda prijateljstvu

Pietro je mestni otrok, ki živi v Turinu in že od najmlajših let preživlja počitnice z mamo v hribih. Ravno v pozabljeni vasici Doline Aosta spozna Bruna, ki je med tistimi hribi doma, saj je sin gorskega kmetovalca in pravzaprav zadnji otrok in najmlajši prebivalec celotne vasice. Dečka se nekega dne slučajno srečata in takoj spoprijateljita. Njuna poletja postanejo neverjetne pustolovščine ob teku po travnikih, skakanju v kristalne vode in raziskovanju zapuščenih hiš. Pietro in Bruno neutrudljivo osvajata bližnje vrhove, kamor ju navdušeno vodi Brunov oče, ki je tudi izkušen hribolazec.

Z leti se kljub globoki zvezi njuni poti zelo oddaljita. Pietro, sin uspešnega inženirja in menedžerja, doživlja hribe kot kraj, v katerega se vsakič znova odpelje, a ga tudi zapusti. Bruno pa tam živi in se je za tisto okolje pripravljen marsičemu odpovedati.

Oba gresta po sledeh svojih očetov. Pietro občasno še zahaja v gore, a si uredi mestno življenje. Bruno pa ostane neločljivo povezan s svojimi gorskimi koreninami. Naključje ju na lepem spet združi in življenje, ki sta ga do tedaj spoznala, jima omogoči, da o izkušnjah spet spregovorita, predvsem pa da spoznata, kaj pomeni biti prijatelj za vedno.

Film, ki sta ga posnela Belgijca, režiser Felix van Groeningen in njegova žena, igralka Charlotte Vandermeersch, tu ob prvi režijski izkušnji, je, kot sta sama povedala, nežna in intimna oda prijateljstvu, a tudi epska pripoved o vsem, kar v življenju res velja.

Ob pisanju scenarija s pisateljem Paolom Cognettijem, ki je avtor istoimenskega romana, po katerem sta režiserja film posnela, sta želela raziskati predvsem moč spominov. Tudi drobnih doživetij iz otroštva, ki z leti pridobivajo pomen.

Zelo poseben je tudi format, v katerega sta filmarja ulovila zgodbo o gorah, saj je ozek in nižji, podoben 16-milimetrskemu traku, ki so ga nekoč uporabljali za snemanje gora, ker je tehtal veliko manj in bil priročnejši gorskim odpravam.

Vlogi protagonistov po vsem svetu nagrajenega filma poosebljata Luca Marinelli in Sandro Borghi, ki sta se tokrat otresla rimskega naglasa.

Film bodo v soboto, 24. junija, predvajali v Trstu, v sklopu letnega kina v Ljudskem vrtu.

Le otto montagne

Država: Italija, Belgija in Francija, 2022

Režija: Charlotte Vandermeersch in Felix van Groeningen

Igrajo: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi in Elena Lietti