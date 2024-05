Iskanje sebe po sledeh Mastroiannija

Na filmskem festivalu v Cannesu je polna dvorana Grand Théâtre Lumière v torek zvečer spet zaploskala enemu najbolj priljubljenih italijanskih igralcev, Marcellu Mastroianniju. Za njegovo vrnitev na francosko obalo je poskrbel štiriinpetdesetletni bretonski režiser Christophe Honoré, ki se bo v soboto zvečer s filmom Marcello mio potegoval za eno izmed osrednjih nagrad 77. francoskega festivala.

Stoletnici rojstva velikega italijanskega igralca, ki je preminil decembra 1996, se Cannes poklanja z zelo posebnim celovečercem, v katerem sodelujeta tako Mastroiannijeva hči Chiara kot njena mama, bivša igralčeva življenjska partnerka in ikona francoskega filma Catherine Deneuve.

Danes dvainpetdeset let stara Chiara, ki je veliko bolj podobna očetu kot materi, se v filmu preobleče v pokojnega Marcella. Poleg suknjiča in kravate si nadene tudi očetov črni klobuk in se pretvarja, da je on. Družinski sorodniki in prijatelji osuplo spremljajo njeno odločitev, a jo kljub temu pospremijo na dolgo pot do Italije, med ljudi in kraje, kjer se je rodil in živel njen oče.

Christophe Honoré, dramaturg, avtor filma in dolgoletni prijatelj Chiare Mastroianni, s katero je sodeloval tudi v svojih prejšnjih delih, nas v svojo najnovejšo filmsko zgodbo uvede na Trgu Saint Sulpice v Parizu, kjer na razdalji nekaj sto metrov živita hčerka Chiara in mama Catherine. Zgodba, v kateri nastopajo tudi drugi priznani francoski igralci in režiserji, ki poosebljajo same sebe, je dolg seznam vlog in osebnosti, ki kot v igri zrcal odigrajo film v filmu in pri tem obujajo spomine na preteklost, brskajo po svoji podzavesti, razkrivajo želje in skrivnosti ter se prepuščajo melanholiji, ki jih tako ali drugače druži v Marcellovem imenu.

Honorejev celovečerec je očiten poklon izjemnemu igralcu, zgodovini filma, predvsem pa prijateljici Chiari, protagonistki, ki ji režiser želi pomagati pri iskanju identitete. Hči dveh zvezdnikov je ob ponosu na tako slavne starše morala marsikdaj požreti tudi poceni kritike. Kot na primer nasvet, ki ji ga v filmu ponuja režiserka Nicole Garcija, ko ji na avdiciji svetuje, naj se ne drži kot filmska ikona Deneuve in naj se raje zgleduje po legendi Mastroianniju ...

Marcello mio

Država: Francija, Italija, 2024

Režija: Christophe Honoré

Igrajo: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini in Benjamin Biolay