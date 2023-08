»Iz garaže« po 10 letih spet donijo The Hives

Eno prepoznavnejših imen sodobnega garažnega roka iz Skandinavije, The Hives, je maja letos napovedalo izid svoje nove plošče. In res, prejšnji teden je zagledal luč nov glasbeni izdelek z naslovom The Death Of Randy Fitzsimmons.

Skupini The Hives sem prvič prisluhnil pred več kot dvajsetimi leti. Spomnim se, ko je leta 2000 izšel bendov drugi plošček Veni Vidi Vicious. Prvi singel Hate To Say I Told You So je bil prava bomba. Kot marsikateri najstnik sem v tistem obdobju rad poslušal pank rok glasbo. Naši walkmani (še pomnite takratne prenosne naprave s slušalkami, s katerimi smo poslušali kasete??) so kar pokali glasbo bendov The Offspring, Green Day, NOFX, Rancid in drugih. The Hives pa so bili drugačni. Kitare so bile bolj »garažne«, energija ki jo je sprožala njihova glasba pa ravno tako eksplozivna kot tista naših pank rok idolov.

Čakal sem na priložnost za koncert v živo, pojavila se mi je nekaj let kasneje, leta 2007, ko sem se s klapo odpravil v Budimpešto na takrat največji evropski glasbeni festival Sziget. Program festivala je bil tisto leto vrhunski kot še nikoli prej in niti potem: The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Tool, Faithless, The Killers, Manu Chao, Laurent Garnier, Sinead O’Connor, Cesaria Evora, Mando Diao, Gogol Bordello, Madness, Alpha Blondy, Napalm Death in še bi lahko našteval. Med temi pa tudi Švedi The Hives, ki so na glavni oder stopili v popoldanskih urah.

Njihov enourni nastop je bil imeniten. Živo pred seboj imam frontmena Pera Almqvista, ki je brez prestanka prepeval in skakal po ogromnem odru. Skozi cel nastop pa sta mu neutrudno sledila fanta, ki sta morala paziti, da se mu mikrofonski kabel ne bi kam zataknil ... Še istega leta je izšel bendov tretji album The Black And White Album, ki je ravno tako sledil glasbenemu kalupu prejšnjih. Prvi singel Tick Tick Boom je v hipu postal radijska uspešnica, zasedba pa je vnovič potrdila svoj izjemni glasbeni potencial. Sledil je še plošček Lex Hives iz leta 2012, nato pa več kot deset let brez novega albuma. Bend je od časa do časa izdal kak singel, basista Mattiasa Bernvalla pa je zamenjal Johan Gustafsson.

Na začetku letošnjega leta so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije pevca Almqvista, oblečenega v majico z napisom »Kje je nova plošča benda The Hives?«. Take in podobne majice so v naslednjih mesecih oblekli tudi preostali člani skupine. Marketinška poteza je kmalu obrodila sadove, pričakovanje na nov album je naraščalo, na začetku maja pa je kot strela z jasnega udaril singel Bogus Operandi – silovita in udarniška garaž rok skladba. Še boljši je drugi singel Countdown To Shutdown, nasploh pa celoten album potrjuje, da so fantje še vedno prava rokenrol garancija!

The Death of Randy Fitzsimmons

The Hives

Garažni rok

Disques Hives, 2023