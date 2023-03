Iz Kijeva se oglaša skupina Stoned Jesus

Končno Stoned Jesus. Po dolgih petih letih se ukrajinski trio vrača z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč novi plošček z naslovom Father Light.

Stoned Jesus so danes uveljavljena skupina na evropski rok sceni. Glasbeni projekt je nastal v Kijevu leta 2009. Takrat se je pevec in kitarist Igor Sidorenko odločil, da bo svojo ljubezen do Black Sabbathov uglasbil in res, že leto kasneje je zagledal luč prvenec First Communion. Plošček so sestavljali le štirje komadi, trajal je štirideset minut, poleg Black Sabbathov pa je bil očiten tudi vpliv kalifornijskih stoner doom legend Sleep. Leta 2012 je prišel na vrsto odlični Seven Thunders Roar, ki je presenetil marsikaterega glasbenega kritika. Z vnetim koncertiranjem se je bend predstavil širši publiki in si v nekaj letih priboril kar nekaj oboževalcev. V albumu smo imeli tako trše, doom komade kot tudi daljše, stoner in desert rok uspešnice, kot je prva Bright Like The Morning in pa predvsem šestnajstminutna I’m the Mountain (danes več kot petnajst milijonov ogledov na spletnem portalu YouTube!), ena izmed boljših stoner rok balad zadnjih let. V naslednjih letih je bend izdal še nekaj krajših plošč, leta 2015 album The Harvest, nato pa podpisal pogodbo z avstrijskim velikanom Napalm Records. Sledila je plošča Pilgrims, ki je delno opustila stoner začetke in se še bolj osredotočila na progresivni rok. Kmalu po izidu albuma se je bend takoj lotil novih komadov, nato pa je tudi njemu, tako kot drugim, svetovna pandemija prekrižala načrte. »Plošča je nastala leta 2019,« je za nek medij dejal Sidorenko, »pesmi smo snemali šele dve leti kasneje, album pa je zagledal luč danes! Gre za prvi del širšega glasbenega projekta. Danes imate pred sabo Father Light, jutri pa vam bomo predstavili Mother Dark, seveda, če bomo jutri še živi ...«

Skupino Stoned Jesus sestavljajo danes ustanovitelj, pevec in kitarist Igor Sidorenko, basist Sergij Sljusar in bobnar Dmitri Zinčenko. Iz Kijeva že več kot leto dni poročajo o tragičnem obdobju, ki ga ukrajinski narod preživlja zaradi ruske agresije. Nova plošča Father Light je izšla za francosko založbo Season of Mist, traja malo več kot štirideset minut, sestavlja pa jo šest skladb. Prvi na vrsti je akustični, melanholični intro Father Light. Sledi doom komad Season of the Witch – enajst minut dolga pesem, v kateri se močni kitarski rifi prepletajo z mirnejšimi intermezzi. Thoughts and Prayers spada med boljše komade nove plošče, spominja pa na švedske rokerje Graveyard. Porcelain je med vsemi prav gotovo najbolj temačna in agresivna skladba, CON je nekoliko hitrejša, tretji single Get What You Deserve pa devetminutno glasbeno popotovanje. Zelo dober album!

Father Light

Stoned Jesus

Prog rok, doom

Season of Mist, 2023