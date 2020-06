Iz pariškega predmestja

Po več kot treh mesecih se bodo kmalu spet odprla vrata italijanskih filmskih dvoran in ko bodo v kinu ugasnile luči, bodo na velikem platnu končno zaživele nove zgodbe, ki smo jih v dolgih tednih lockdowna še kako pogrešali. Med prvimi je v Italiji skoraj junaško odprl vrata lastnik kina Nazionale v Trstu. Od danes bo tu na sporedu eden lepših francoskih celovečercev, ki si je lani na festivalu v Cannesu zagotovil nagrado žirije. V tej rubriki smo ogled tega filma že priporočali, saj je italijanski distributer Lucky Red omogočil njegov ogled na portalu Mio Cinema, a čar dvorane je neprekosljiv.

Eden od junakov zgodbe je Stéphane, mlad policist, ki se je pravkar pridružil enoti v pariškem predmestju Montfermeil, se pravi točno tam, kjer je Victor Hugo napisal sloviti roman <+corsivo film>Les Misérables<+tondo film>. Neizkušeni mladenič začne v spremstvu starejših kolegov odkrivati napetosti, ki vladajo med lokalnimi tolpami, in kmalu mu je tudi jasno, da se je znašel na eksplozivnem območju.

Njegova nova kolega Chris in Gwada lokalno sceno dobro poznata in jo hkrati obvladujeta na svojevrsten način. Ko se jim pri neki intervenciji grdo zalomi, dogodek posname dron in policiste zajame panika. Objavljeni video ogroža namreč razkritje resnične slike zapletenih odnosov med policisti in emarginiranimi prebivalci predmestij.

Ladj Lyjeva zgodba, navdihnjena z nemiri, ki so pretresli Francijo leta 2005, je tako izredna pripoved o sodobni francoski družbi, ki jo svetovni publiki predstavlja francoski režiser mlade generacije, sicer rojen v Maliju, ki se je od mladih nog boril za preživetje v zloglasni banlieue. Kritičen portret je preteklega februarja spravil v domače filmske dvorane skoraj tri milijone gledalcev, med temi tudi predsednika Emmanuela Macrona. Prav Macron je nad pripovedjo ostal tako šokiran, da je spodbudil sodelavce, da bi v najkrajšem času poiskali rešitev za pozabljena francoska predmestja. A se kljub temu ni še nič spremenilo.

I miserabili (Les Misérables)

Francija 2019

Režija: Ladj Ly

Igrajo: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga in Issa Perica

Ocena: ★★★★