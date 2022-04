Jack White znova na sceni

Jack White, karizmatični in vsestranski ameriški glasbenik ter producent, nam ponuja novo ploščo z naslovom Fear Of The Dawn. Izšla je prejšnji teden, izdala pa jo je njegova glasbena založba Third Man Records.

John Anthony Gillis, bolje znan kot Jack White, je živa legenda ameriškega bluz roka. Komaj šestinštiridesetletni White je v svoji skoraj tridesetletni glasbeni karieri dosegel v glavnem že skoraj vse, kar se je doseči dalo. S svojo bivšo skupino The White Stripes je v prvih letih novega tisočletja zaslovel na svetovni ravni. Njegov kitarski rif v komadu Seven Nation Army lahko uvrstimo med deset najpomembnejših kitarskih rifov vseh časov. Z zasluženim denarjem si je v Nashvillu, ameriški prestolnici country glasbe, zgradil glasbeni studio in ustanovil založbo Third Man Records, pri kateri izdaja svoje plošče.

O njem je treba še povedati, da je glasbeni genij in da so tega mnenja tako njegovi »kolegi« kot tudi večina glasbenih kritikov. V zadnjih letih je White sodeloval tudi z vidnimi R&B in rap glasbeniki, kot so Beyoncé, Kanye West in Jay-Z, ter se tako približal tudi tem glasbenim zvrstem. Obenem je še naprej sodeloval tudi pri drugih glasbenih projektih, kot je bend The Raconteurs, medtem ko je skupina The Dead Weather začasno na premoru.

Novembra lani je White najavil, da bo letos izdal kar dve plošči. Fear Of The Dawn je očitno prva izmed dveh. Album predstavlja White ravno v teh dneh na svetovni turneji. Na prvem koncertu pred nekaj dnevi v Detroitu je pred večtisočglavo množico povabil na oder svoje dekle Olivio Jean. Pevec je presenečeno Olivio pred občinstvom zaprosil za roko in ji nadel prstan. Mlada zaljubljenca je nato poročil soustanovitelj založbe Third Man Records, Ben Swank, a pustimo to.

Fear Of The Dawn traja štirideset minut, na njem je dvanajst komadov. Taking My Back je prva skladba plošče in tudi prvi single. Gre za mešanico breakbeat in funky ritmov z močnimi kitarskimi rifi, odličen komad. V pesmi The White Raven je kitara v industrial stilu, v skladbi What’s The Trick pa spominjajo rifi na kitarista skupine Rage Against The Machine Toma Morella! White, tako kot vedno, z lahkoto spreminja glasbene zvrsti in se poslužuje marsikaterega instrumenta, nikoli pa ne pretirava – niti, ko se v komadu Hi-De-Ho spušča v orientalski stil petja ...

Fear Of The Dawn

Jack White

Alternativni rok, R&B, funky

Third Man Records, 2022