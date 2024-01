James Joyce Martina Turka prepričal tržaško občinstvo

Dark Theme

»Med snemanjem smo si ponavljali, da želimo narediti zabaven, nezatežen film o Jamesu Joyceu, nekaj tipično tržaškega,» je ob koncu nedeljske premiere svojega najnovejšega dokumentarnega filma Kino Volta dejal režiser Martin Turk. In lahkotno, kot znajo biti včasih lahkotni in živahni Tržačani, je izzvenela projekcija, ki je v nedeljo dopoldne do zadnjega kotička zapolnila gledališče Miela v Trstu. Tu je potekal prvi del 35. Tržaškega filmskega festivala, ki se nocoj seli v kino Ambasciatori in gledališče Rossetti na Drevoredu 20. septembra.

Martin Turk v gledališču Miela (FOTODAMJ@N)

Navdih za Kino Volta je tržaški režiser dobil v istoimenskem eseju pisatelja Draga Jančarja. Pisatelju v filmu tudi prisluhnemo, tako kot drugim strokovnjakom - na primer zgodovinarjema Marti Verginella in Borutu Klabjanu ter slovenistu Miranu Košuti -, ki gledalcu nudijo nekaj informacij o takratnem Trstu. Kino Volta je namreč predvsem film o režiserjevem rojstnem mestu, nekdanjem in sedanjem, posrečena mešanica igranega in dokumentarnega filma.

Gledališče MIela je bilo polno, v vrsti pa je bil tudi režiser (FOTODAMJ@N)