Jančarju kresnik za najboljši roman desetletja

Ob letošnji bližnji 30. podelitvi nagrade kresnik za roman leta, ki jo podeljuje časopisna hiša Delo, so letos razglasili tudi najboljši roman desetletja med kresnikovimi nagrajenci od leta 2010 do leta 2019. Žirija je odločila, da priznanje podeli romanu To noč sem jo videl Draga Jančarja, s katerim je leta 2011 Jančar prejel tretjega kresnika. Tedaj je žirija zapisala, da Jančarjev roman »prinaša eno od najboljših literarnih besedil o Slovencih, zapletenih v drugo svetovno vojno in med seboj«. Gre za zgodbo »o nekaj letih življenja in skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik, mlade ženske iz ljubljanske meščanske družbe, ki jo je potegnil vase vrtinec nemirne zgodovine«.

Priznanje je Drago Jančar prejel v četrtek v tropskem rastlinjaku ljubljanskega botaničnega vrta, izročila mu ga je glavna direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. Podelitev priznanja je pospremilo mnenje, da Drago Jančar sodi med najuglednejše in najbolj prevajane sodobne slovenske avtorje, je izjemni slovenski klasik, poroča Delo.