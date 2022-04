Janez Povše prejemnik literarne nagrade vstajenje za leto 2021

Janez Povše, goriški literarni ustvarjalec in kulturni delavec, prejme literarno nagrado vstajenje za leto 2021, je sklenila komisija, ki so jo sestavljali prof. Neva Zaghet, prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar, urednica Nadia Roncelli in urednik Marij Maver. Podelili mu jo bodo za zbirko Tema in svetloba ter za življenjsko delo.

Janez Povše je priznan kulturni delavec, vrsto let prisoten v slovenskem prostoru, saj piše pesmi, radijske in gledališke igre, razmišljanja in komentarje, so zapisali v utemeljitvi. V njegovi poeziji je razvidna bivanjska in religiozna tematika, ki se prepleta s sodobnim iskateljstvom. Pesmi segajo od tradicionalnih oblik do modernizma z izbrano metaforiko, iz katere se dovršeno zrcali globoka sporočilnost. V njegovem delu izstopa zvestoba slovenstvu in krščanskim vrednotam.

Nagrado bodo podelili v torek, 26. aprila, ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu.