Jenkova nagrada Branetu Senegačniku za zbirko Prosojnosti

Pesnik Brane Senegačnik je letošnji prejemnik Jenkove nagrade, ki jo za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let podeljuje Društvo slovenskih pisateljev (DSP). Prejel jo je na današnji slovesnosti v Kranju za svojo osmo zbirko Prosojnosti, v kateri je največ motivov iz narave. V zbirki Prosojnosti je Senegačnik, ki deluje tudi kot esejist in prevajalec ter je profesor na oddelku za klasično filologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, po oceni žirije v primerjavi s prvo zbirko, ki je izšla pred dobrimi tremi desetletji, ohranil osnovne poteze in sentiment.

Kot je zapisano v utemeljitvi, sta v jedru njegove ontološko zastavljene lirike hrepenenje in korespondenca med različnimi bivanjskimi ravnmi: vse se dogaja v vrtincih duhovnih razsežnosti in pesniški glas se izroča v območje neznanega, neizrekljivega in molčečega. Čeprav naslov zbirke, ki je razdeljena na deset ciklov, sugerira pomen pogleda, se avtor opira predvsem na intenzivno veččutno izkušanje resničnosti.

Tudi nagrajenec je izpostavil, da je največ motivov v zbirki, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, iz narave, zlasti urbane, kjer stvari, ki se pojavljajo, niso zabrisane, ampak so takšne, kot jih vidimo neposredno. Ob naravi in spremembah v njej, ki so lahko ali niso posledica človeka, se po njegovih besedah srečujemo tudi z negotovostjo ali skrivnostnostjo lastnega izvora.

Jenkovo nagrado so podelili v Kranju ob zaključku letošnjih Jenkovih dnevov, posvečenih pesniku Simonu Jenku. Žirija, v kateri so bili predsednica Darinka Kozinc ter člani Miljana Cunta, Katarina Gomboc Ceh, Tonja Jelen, Zlatka Obed, Robert Simonišek in Zoran Pevec, je v ožji izbor uvrstila še zbirke Gorana Gluvica, Jureta Jakoba, Tatjane Pregl Kobe, Natalije Milovanovic, Ane Pepelnik in Uroša Zupana.