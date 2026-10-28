V Sacile se vrača festival Il volo del jazz

Letošnja 22. izvedba festivala Il volo del jazz (Let džeza), ki ga v Sacileju prireja krožek Controtempo, se bo krstnem koncertu ta konec tedna vrača v ospredje. Na predstavitvi je umetniška vodja festivala Paola Martini pred tedni poudarila, da se je letošnja prireditev rodila iz želje po nadaljnjem raziskovanju številnih obrazov džeza. »Program ne išče ene same definicije džeza, temveč raziskuje njegove številne možnosti: ohranjanje zgodovine, ne da bi ostali negibni, prepoznavanje korenin in nadaljnji pogled naprej,« je dejala.

Festival se je začel 18. oktobra, ko je v koncertni dvorani Fazioli nastopil ameriški pianist in skladatelj Jason Moran, nadaljeval pa se bo v soboto, 31. oktobra. Takrat (ob 21. uri) bo ameriški bobnar in skladatelj Nate Smith, dobitnik dveh grammyjev, v gledališču Zancanaro v Sacileju predstavil svoj zadnji glasbeni projekt Live Action. Prvi novembrski koncert (7. novembra) po posvečen 100-letnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltranea, glasbenikov, ki sta za vedno spremenila džezovsko glasbo. Njima se bo poklonil ameriški pianist Emmet Cohen s kvintetom, ki ga dopolnjujejo tenor saksofonist Tivon Pennicott, trobentar Benny Benack III., kontrabasist Joseph Ranieri in bobnar Joe Farnsworth.14. novembra bo stopila na oder omenjenega gledališča Kinga Glyk, poljska basistka in skladateljica, ki si je svojstven glas izoblikovala skozi džez, funk, soul in elektroniko.

21. novembra bo sledil koncert pevca, skladatelja in improvizatorja Michaela Maya, ki v svojo glasbo ob džezu vnaša soul, rhythm&blues in elektroniko. Jesenski del festivala bo 28. novembra sklenil italijanski pianist, kantavtor in skladatelj Sergio Cammariere. Predstavil bo svoj zadnji album La pioggia che non cade mai, v katerem združuje džez, bossa novo, klasično glasbo in kantavtorske pesmi.Festival Il volo del jazz se bo nadaljeval prihodnje leto s koncertom dveh pianistov, Dannyja Grissetta in Francesce Tandoi, 19. februarja, ter nastopom kubanskega pianista Omarja Sose 27. februarja.