Karel Ražem nasledil Živko Persi na čelu ZSKD

Zveza slovenskih kulturnih društev je dobila nov deželni odbor, ki ga je nocoj na izrednem občnem zboru soglasno potrdilo 61 glasov zbranih predstavnikov včlanjenih društev. V foajeju balkona so zbrani z aplavzom izkazali podporo novemu predsedniku Karlu Ražmu in njegovemu odboru, ki ga sestavljajo Luisa Oliva Cher, Dora Ciccone, Maja Humar, Karin Kocijančič, Greta Kralj, Gabriel Milic, Jana Pečar in Manuel Purger. V nadzornem odboru sedijo Ravel Bogatec, Iole Namor in Nataša Paulin, medtem ko je razsodišče v domeni Tanje Humar, Anne Iussa in Nataše Taučer, ob njih pa velja zabeležiti še revizorja, in sicer Alessandra Badina.

Pred večerno slovesnostjo v dvorani Kulturnega doma je bilo v popoldanskih urah treba opraviti še nekaj formalnosti, med katere sodi in primis sprememba, s katero bo zveza pridobila status pravne osebnosti. Maja so namreč prekinili občni zbor, da bi se temeljito pripravili na ta pomemben korak. »Delo na zvezi je vse bolj zahtevno, tudi s finančno-knjigovodskega vidika. Predsednik in delno odbor namreč preveč tvegajo pri delu, ki je izključno prostovoljno. Sprememba statuta bo razbremenila predsednika, ki ne bo več odgovarjal s svojim premoženjem v primeru težav v organizaciji,« je zbrane nagovorila dosedanja predsednica Živka Persi, preden bi besedo prepustila notarju Nicoloju Mustacchiju, ki je orisal potek statutarne spremembe.