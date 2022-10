Keltski pank rok s pomembnimi sporočili

Ameriška skupina Dropkick Murphys, ki jo sestavljajo člani irskega izvora, ima za sabo že 25 let glasbene kariere. Danes pa nam prvič ponuja akustično ploščo z naslovom This Machine Still Kills Fascists, ki je izšla konec septembra, izdala pa jo je neodvisna založba Dummy Luck Music. Plošček vsebuje uglasbitve besedil Woodyja Guthrieja, enega najpomembnejših ameriških antifašističnih glasbenikov.

Skupina Dropkick Murphys je danes glavna predstavnica keltskega pank rok gibanja. Gre za posebno glasbeno zvrst, ki spaja pank rok ritme s tradicionalno, irsko folk glasbo. Pionirka te glasbe je sicer zasedba The Pogues, ki je z njo začela že v 80. letih.

This Machine Still Kills Fascists

Dropkick Murphys

Keltski akustični folk, country

Dummy Luck Music, 2022