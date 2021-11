»Knjiga je lahko naša zvesta spremljevalka«

Z otvoritvenim dogodkom na spletu se je včeraj začel virtualni Slovenski knjižni sejem. Organizator, Zbornica založništva in knjigotrštva, je v 37. izdaji, ki bo trajala do 5. decembra, pripravila okrog 60 dogodkov. Na gospodarski zbornici pa bodo po besedah direktorja Aleša Cantaruttija razmislili, da bi sejem v živo morda izpeljali spomladi.

V uvodnem nagovoru je Cantarutti izpostavil, da je v času, ko se soočamo s številnimi omejitvami, prav knjiga naša zvesta spremljevalka. Vendar pa razmere v slovenskem knjigotrštvu in založništvu niso rožnate. Dejavnost je po njegovih besedah med bolj prizadetimi zaradi epidemije covida-19, saj so bile knjigarne kar nekaj časa zaprte.

Na e-sejmu bo prisotna večina založnikov, ki so se prijavili na sejem v Cankarjevem domu. Predvajali bodo tudi pogovore z avtorji, ki so kakorkoli zaznamovali slovensko knjižno krajino, kot so Erica Johnson Debeljak, Bronja Žakelj, Aksinja Kermauner, Samo Rugelj, Aljoša Bagola, Miha Šalehar, Marjan Ogorevc in Goran Vojnović. Najbolj odmevne avtorje pričakujejo tudi na Cicifestu, ambasador tega dela je Andrej Rozman - Roza. Med osrednjimi sejemskimi dogodki gre izpostaviti še izbor sejemske knjige leta, za katero bodo obiskovalci lahko glasovali prek spleta. Poleg tega bodo v okviru sejma podelili še nekaj drugih nagrad.