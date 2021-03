Knjiga kot terapija, knjiga v pomoč drugim

Iskrena. Brutalno odkritosrčna. Erica Johnson Debeljak v »knjigi, ki jo je morala napisati«, povsem razgalja sebe. Ko piše o najbolj dramatičnem obdobju svojega življenja, ni prizanesljiva ne do sebe ne do ostalih. Prvemu vzgibu – »izbruhati« svojo bolečino – se je v času pridružilo zanimanje za preučevanje vdovstva od preteklosti do današnjih dni. Iz obojega, avtobiografske pripovedi in študije o vdovstvu, je pred dobrim letom nastala knjiga Virgin, wife, widov, whore. V slovenskem prevodu Andreja Skubica je knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica izšla letos pri založbi Mladinska knjiga. Ob osmem marcu, mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pisateljica »začela resneje jemati« šele po prihodu v Slovenijo, je založba pripravila spletno srečanje. V angleščini se je z Erico Johnson Debeljak pogovarjala Ksenija Horvat.

Ko sta se Erica Johnson, rojena leta 1961 v San Franciscu, in Aleš Debeljak spoznala v New Yorku, je bila Erica zaposlena v pomembni francoski banki. Po diplomi iz francoščine je študirala poslovno administracijo in se »zaradi dobrega zaslužka» zaposlila v bančništvu. »Če bi bila zadovoljna s svojim delovnim mestom, ne vem, če bi kar tako šla z Alešem v Slovenijo. On je bil odločen, da se vrne domov, da dela v Sloveniji, da poučuje mlade v Sloveniji in ne v ZDA.« In tako je z njim prišla v Ljubljano in šele nato začela razmišljati, kaj naj bi delala. Mož jo je spodbujal, naj piše, še posebej, ko je dobila ponudbo Dela, naj opiše, kako je z njenega vidika živeti v Sloveniji. In tako je nastala prva knjiga Tujka v hiši domačinov (1999). V njej se avtorica ne loteva zelo osebnih tem. Nasprotno od najnovejše – neizprosna odkritosrčnost je bila glavni vzgib in obenem osrednji pomen pisanja te knjige.

