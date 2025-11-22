Knjige Slovencev v Italiji spet romajo v Ljubljano

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo v ponedeljek začel 41. Slovenski knjižni sejem (SKS), največji in najpomembnejši knjižni dogodek v Sloveniji. Do nedelje, 30. novembra, pod sloganom Branje je potovanje bo med drugim bo ponudil okoli 300 dogodkov, predvsem predstavitve knjig in literarne pogovore. Država v fokusu bo Madžarska, mesto v gosteh pa Celje. Z dodatnim dnem nameravajo preseči lanski rekord s 55.000 obiskovalci.

Sejma se bodo po ustaljeni tradiciji udeležile tudi založbe Slovencev v Italiji, in sicer Goriška Mohorjeva družba, Mladika in Založništvo tržaškega tiska.

Med nagrajenimi tudi Mojca Petaros

Na sejmu bodo med drugim podelili več nagrad, med njimi Schwentnerjevo že na otvoritvi, Veliko nagrado knjižnega sejma, nagrado za najboljši literarni prvenec, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič (tržaški prevajalki Mojci Petaros), nagrado za najlepše oblikovano knjigo in najboljšo poslovno knjigo, nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb in še nagrado Nede Pagon za najboljše slovenske urednike.