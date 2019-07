Ko Antigoni zapojejo Oj Božime ...

Država v fokusu letošnje izvedbe Mittelfesta je Grčija. Zanjo so se umetniški vodja Haris Pašović in njegovi sodelavci odločili, ker predstavlja Grčija upanje, saj se je z veliko mero poguma spopadala s hudimi posledicami svetovne gospodarske krize in strogimi ukrepi na njen račun. »Medtem ko so mnoge težave še nerešene, se premika Grčija proti boljši prihodnosti,« piše v programski knjižici festivala. Jutri ob 18.30 bodo v Čedadu gostili nekdanjega grškega premierja Giorgosa Papandreoua, ki je javnosti razkril finančne malverzacije svojih predhodnikov. Z njim se bo pogovarjal umetniški vodja Pašović. Petkov spored predvideva ob 20. uri tudi koncert hrvaškega pianista Iva Pogorelicha, ob 22. pa jazz poklon Nini Simone v izvedbi nizozemskega ansambla Mississippi Goddam.

V fokus o Grčiji je Pašović uvrstil tudi Hill 731, predstavo o griču, na katerem je grška vojska premagala Mussolinijeve čete, in Antigono v režiji Konstantinosa Ntellasa. Obe sta bili igrani v grščini, zanimivost sicer nekoliko nedinamične Antigone pa je bila skupina Čedajcev, ki so ob Antigoninem slovesu zapeli slovensko beneško pesem Oj božime.