Ko je Andersen obiskal Ljubljano in Trst

V mestu Odense na danskem otoku Fyn se je na današnji dan, 2. aprila 1805, rodil pisatelj Hans Christian Andersen. Mednarodna organizacija za promocijo mladinske književnosti IBBY, ki ima sedež v Švici, je leta 1956 Andersenov rojstni dan razglasila za svetovni dan mladinske književnosti. Od takrat IBBY bienalno podeljuje Andersenovo nagrado za mladinske pisatelje, od leta 1966 pa tudi nagrado za mladinske ilustratorje.

Ob vsakem drugem aprilu ena izmed nacionalnih sekcij organizacije pripravi poslanico in plakat, letos je za to poskrbela ameriška sekcija. Pesnica Margarita Engle je svojo poslanico spletla v verze pesmi Glasba besed, plakat pa je delo ilustratorja Rogerja Mella. Preberete si jo lahko na spletni strani slovenske sekcije IBBY.

Hans Christian Andersen je vrhunski pravljičar, ob znameniti zbirki pravljic pa je napisal še veliko drugih knjig (okrog 70). »Kralj pravljic« je veliko bral in potoval, kar deset let svojega življenja (1805–1875) je preživel v tujini. Dvakrat je obiskal tudi Ljubljano in Trst, kot ve povedati dr. Milena Mileva Blažić, redna profesorica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in odlična poznavalka Andersenovega življenja.