Ko je bila Ljubljana v središču evropskega dogajanja

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU znova osvetljujemo zgodovinske mesece, ko je bila Ljubljana že prizorišče zgodovinskega dogajanja na področju mednarodnih odnosov Evrope. Ob 200. obletnici ljubljanskega kongresa je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana namreč na ogled postavljena razstava Rdeče in črno, posvečena dogajanju in »bleščečim trenutkom« Ljubljane, ki jih je mesto doživljalo v prvi polovici leta 1821, ko je dobre štiri mesece gostilo številne najvišje predstavnike evropskih držav.

Kongres je Ljubljano postavil v središče najaktualnejšega evropskega političnega dogajanja. Bil je drugi izmed treh kongresov Svete alianse. V Ljubljani so se poleg avstrijskega cesarja Franca I., ruskega carja Aleksandra I. in neapeljskega kralja Ferdinanda I. zbrali številni diplomati in drugi visoki gostje, kot so ruski prvi minister in državni tajnik Kapodistrias, modenski vladar Franc IV. Modenski, poleg teh pa še okoli 500 ministrov in predstavnikov Francije, Velike Britanije, Prusije ter posameznih italijanskih držav. Idejni vodja in povezovalec kongresa je bil avstrijski kancler, knez Metternich.