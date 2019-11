Ko literatura presega nacionalnost

Pred nedavnim je pri založbi Narr Francke v Tübingenu izšel zbornik Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu), ki sta ga v sodelovanju s Claudio Mayr Veselinović uredila Andrej Leben, redni profesor na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu, in Alenka Koron, docentka in raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU v Ljubljani. Zbornik, ki je plod mednarodnega znanstvenega simpozija, predstavlja izredno aktualen, pronicljiv in inovativen poskus razumevanja književnosti kot dinamičnega, večsmernega in raznolikega procesa, ki presega nacionalnost svojega prostora in z njo povezano »paradigmo enojezičnosti«. Še v letošnjem letu bo izšel tudi v slovenskem prevodu.

Zbornik se osredinja na literarno večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu in vključuje ožji prostor Alpe-Jadran, ki je bil ustanovljen leta 1987 v Benetkah na osnovi več kot desetletje trajajočih predhodnih stikov med Furlanijo - Julijsko krajino, Koroško in Slovenijo. V njem najdejo na primer mesto avtorji Boris Pahor, Alojz Rebula, Florjan Lipuš, Igor Pison ...