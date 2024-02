Ko se kljub letom nič ni spremenilo

V tednih in dneh, ko se po vsej Italiji upravitelji filmskih dvoran veselijo vrnitve gledalcev v kina, kar očitno dokazuje, da je tudi kakovost filmov že od začetka zimske sezone karseda dobra, si bo končno mogoče ogledati tudi film, ki je že prepričal najprej ameriški Sundance in pred letom dni tudi berlinski festival.

Pretekla življenja je dokaj biografski celovečerec šestintridesetletne kanadske režiserke Celine Song, avtorice, ki danes živi in dela v New Yorku, a se je rodila v Južni Koreji, kjer je preživela del otroštva in se nato preselila s starši v Kanado.

Zgodba, ki se začne v baru, kjer sedijo tri mlade osebe, o katerih vemo bolj malo in nas prav pripoved sili v to, da se vprašamo, kdo so in katera vez jih povezuje, je film, ki se začne pri koncu in se postopoma vrača na začetek. Gledalec postane neke vrste detektiv, ves čas na preži, ker se boji da bi lahko izgubil katerega od trenutkov ali odtenkov, ki bi mu na koncu onemogočili razumeti celote.

Noro in Hae Sunga spoznamo, kot zelo prizadevna šolarja, ki obiskujeta isti razred. Druži ju posebno prijateljstvo, saj sta oba zelo ambiciozna in željna najboljšega uspeha. Nekega dne pa se Norina družina odloči, da se izseli in si v Ameriki ustvari novo življenje. Noro in Hae Sunga taka odločitev zelo pretrese in navidez prekine otroško prijateljstvo in vez, ki ju je družila. Leta minevajo in dvajset let kasneje je Nora uveljavljena pisateljica. V New Yorku deli stanovanje in sanje z možem Arthurjem. Hae Sung je medtem doštudiral in zaključil vojaški rok. Na lepem odloči, da bo tisto staro vez spet poiskal in Noro za nekaj dni obišče v New Yorku.

V Velikem jabolku ponovno sreča staro prijateljico. Seveda spozna njenega moža, kljub letom, ki so minila in več desetletnem molku, ki ju je oddaljil, pa med Noro in Hae Sungom se nič ni spremenilo. Ob tisti mizi v baru je obema jasno, da lahko začneta točno tam, kjer sta se ustavila pred desetletji.

Filmski prvenec Celine Song, s katerim se bo avtorica v noči oskarjev potegovala za najboljšo režijo in najboljši scenarij, je zgodba o neulovljivem odnosu, ki ga ni mogoče opredeliti; o čustvu, ki kljub razdalji v času in prostoru preživi, ker nam je očitno tako usojeno ...

Past lives (Pretekla življenja)

Država: ZDA, 2023

Režija: Celine Song

Igrajo: Greta Lee, Teo Yoo in John Magaro