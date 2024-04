Ko se mali ljudje borijo za boljši jutri

Na začetku novembra pred petimi leti sta se v Marseillu porušili dve zgradbi. Pod težo ruševin je umrlo pet oseb. Tragedija je globoko odjeknila predvsem med prebivalci enega izmed najlepših sredozemskih mest, ker je potrdila, da se za najrevnejše nihče ne zmeni, niti občinska uprava niti politiki. Smrt petih ljudi je privedla do vrste protestov, ki jih Robert Guédiguian, francoski režiser armenskega rodu, dodobra opiše v sicer igranem filmu. Od danes je tudi v italijanskih kinodvoranah na ogled njegov celovečerec Et la fête continue ! (Praznik se nadaljuje! - E la festa continua!), s katerim avtor znova postreže zgodbo o malih ljudeh, ki se borijo za boljši jutri.

Filmsko dogajanje je tudi tokat postavljeno v njegovo rojstno mesto, Marseille. Rosa, ki je ime dobila v spomin na revolucionarko judovskega rodu Roso Luxemburg, je zaposlena kot bolničarka v osrednji bolnišnici. Mlada je izgubila moža in sama poskrbela za oba sinova, ki sta danes že odrasla moška. Ob strani ji je vseskozi stal tudi brat Antonio, ki je ime dobil po Gramsciju, sicer taksist in marksist, a tudi večni ženskar.

Tako Rosa kot Antonio sta odraščala z močnimi ideali, s katerimi sta vzgojila tudi družino, ki je medtem postala vse bolj številna. Ravno članom te razširjene druščine sledimo v filmu ter hkrati spoznamo partnerke Rosinih sinov in očeta enega izmed deklet, upokojenega založnika Henrija, ki je tudi nova Rosina ljubezen. Umirjeni in nasmejani Henri, sicer v Marseillu kot turist, vzbudi pri druščini pozitivna čustva. Rosa je še posebej potrebna pozitivne energije, saj se v prostem času aktivno posveča politiki in jo levica namerava kandidirati na volitvah. Žal pa se stranke komunistov, zelenih in socialistov ne utegnejo zmeniti za skupni volilni program, kar Roso močno razžalosti in prizadene. Prepričana je, da brez skupnega obzorja ne bo niti prihodnosti ...

Značilnost večine Guédiguianovih filmov je nastop iste skupine igralcev, ki so tudi režiserjevi življenjski prijatelji. Med njimi vselej izstopa Ariane Ascaride, Guédiguianova žena, ki v režiserjevem najnovejšem filmu odigra vlogo osrednje junakinje.

E la festa continua!

Država: Francija, 2023

Režija: Robert Guédiguian

Igrajo: Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin